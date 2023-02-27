Землетрус вже й в Україні: що відомо про підземні поштовхи на Закарпатті

У житлових спорудах підземні коливання були досить відчутними

Поки світова спільнота намагається оговтатися від потужного землетрусу у Туреччині, підземні поштовхи дійшли і до України. Зокрема, на Закарпатті, в районі села Велика Добронь, зафіксовано коливання магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

На карті позначено район епіцентру землетрусу на Закарпатті

Як повідомили на офіційній сторінці Головного центру спеціального контролю у Facebook, землетрус трапився о 03:15 годині ночі на глибині двох кілометрів від поверхні землі. Попередньо, землетрус загрози населенню не несе, хоча і класифікується як сильно відчутний.

Також зазначається, що просто неба поштовхи для громадян були не сильно помітними, однак усередині будівель і в автомобілях землетрус відчувався досить добре: у помешканнях дрижали меблі, розгойдувалися люстри, скрипіла підлога та стіни.

Відповідну інформацію у соцмережах підтвердили й жителі Закарпатської області:

Варто додати, що востаннє землетрус подібної сили було зафіксовано на Закарпатті 3 січня 2023 року. Підземні поштовхи з магнітудою 3,8 на глибині 6 кілометрів відчувалися приблизно у 15 населених пунктах регіону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно у Туреччині біля кордону із Сирією зафіксували новий землетрус. Підземні коливання магнітудою в 6,4 і 5,8 балу сталися з інтервалом у три хвилини.