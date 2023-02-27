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Землетрус вже й в Україні: що відомо про підземні поштовхи на Закарпатті

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Підземні поштовхи, землетрус Новина оновлена 27 лютого 2023, 10:24
Підземні поштовхи, землетрус. Фото varta1.com.ua

У житлових спорудах підземні коливання були досить відчутними

Поки світова спільнота намагається оговтатися від потужного землетрусу у Туреччині, підземні поштовхи дійшли і до України. Зокрема, на Закарпатті, в районі села Велика Добронь, зафіксовано коливання магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

с. Велика Добронь Закарпатська область
На карті позначено район епіцентру землетрусу на Закарпатті

Як повідомили на офіційній сторінці Головного центру спеціального контролю у Facebook, землетрус трапився о 03:15 годині ночі на глибині двох кілометрів від поверхні землі. Попередньо, землетрус загрози населенню не несе, хоча і класифікується як сильно відчутний.

Також зазначається, що просто неба поштовхи для громадян були не сильно помітними, однак усередині будівель і в автомобілях землетрус відчувався досить добре: у помешканнях дрижали меблі, розгойдувалися люстри, скрипіла підлога та стіни.

Відповідну інформацію у соцмережах підтвердили й жителі Закарпатської області:

Варто додати, що востаннє землетрус подібної сили було зафіксовано на Закарпатті 3 січня 2023 року. Підземні поштовхи з магнітудою 3,8 на глибині 6 кілометрів відчувалися приблизно у 15 населених пунктах регіону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно у Туреччині біля кордону із Сирією зафіксували новий землетрус. Підземні коливання магнітудою в 6,4 і 5,8 балу сталися з інтервалом у три хвилини.

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#Землетрус #Закарпаття