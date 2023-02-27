В Украине произошло второе за сутки землетрясение

Подземные толчки произошли в море, но ощутили их и на суше

В Украине произошло второе землетрясение за сутки. Сначала толчки ощутили в Закарпатье, после чего они повторились в Крыму.

Об этом сообщают "российские власти" полуострова. На Алуштинской сейсмической станции заявили, что землетрясение было магнитудой до 3-х баллов.

Подземные толчки были зафиксированы около 15:25 по киевскому времени в акватории Черного моря на расстоянии 25 км от берега. Землетрясение до 3-баллов в эпицентре произошло на глубине 15 км. Жители полуострова ощутили едва заметные толчки, информации о разрушениях или пострадавших нет.

"От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16.25 (15.25 по киевскому времени — Ред.) в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. На территории Крыма толчки едва ощутимы. Последствий и разрушений нет", — говорится в сообщении "властей" оккупированного полуострова.

Как добавил руководитель проекта в Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, землетрясение произошло в 56 км к юго-востоку от Симферополя и в 17 км к юго-востоку от Алушты. На карте указано точное месторасположение эпицентра подземных толчков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Турции спасли из-под завалов ребенка и взрослых. Они 300 часов после землетрясения ждали помощи.