В Україні стався другий за добу землетрус

Підземні поштовхи сталися у морі, але відчули їх і на суші

В Україні стався другий землетрус за добу. Спочатку поштовхи відчули на Закарпатті, після чого вони повторилися у Криму.

Про це повідомляє "російська влада" півострова. На Алуштинській сейсмічній станції заявили, що землетрус був магнітудою до 3 балів.

Підземні поштовхи були зафіксовані близько 15:25 за київським часом в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від берега. Землетрус до 3 балів в епіцентрі стався на глибині 15 км. Мешканці півострова відчули ледь помітні поштовхи, інформації про руйнування чи постраждалих немає.

"Від чергового Алуштинської сейсмічної станції надійшла інформація про те, що о 16:25 (15:25 за київським часом — Ред.) в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від прибережної території і на глибині 15 км було зафіксовано землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі. На території Криму поштовхи ледь відчутні. Наслідків та руйнувань немає", — йдеться у повідомленні "влади" окупованого півострова.

Як додав керівник проекту в Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, землетрус стався за 56 км на південний схід від Сімферополя та за 17 км на південний схід від Алушти. На карті вказано точне місце розташування епіцентру підземних поштовхів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Туреччині врятували з-під завалів дитину та дорослих. Вони 300 годин після землетрусу чекали на допомогу.