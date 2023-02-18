Диво на місці землетрусу: у Туреччині врятували дитину та двох дорослих, які провели 300 годин під завалами (відео)

Рятувальники витягнули з-під завалів дитину, чоловіка та жінку, які провели там неймовірні 300 годин

У Туреччині продовжується розбір завалів на місці страшного землетрусу, який стався на півдні країни 6 лютого. Лише у Туреччині загинули майже 40 тисяч людей. Однак під час розбору завалів трапляються і дива.

Масштабна рятувальна операція триває вже близько 300 годин. На 13-й день з-під завалів продовжують діставати людей, які опинилися у полоні бетону ще два тижні тому та дивом вижили. Сьогодні зранку група рятувальників дістала у провінції Хатай трьох постраждалих, повідомляє видання "Анадолу" та ТRT Haber.

На 296-й годині землетрусу в Хатаї врятовано 3 людей, у тому числі дитину, — йдеться у повідомленні. Їх дістали з-під уламків апартаментів у центральному районі міста Антак’я.

Окрім дітей врятували жінку та чоловіка. Більше деталей про них невідомо. Карети швидкої повезли врятованих до лікарні. Нині їхні особи встановлюють.

Напередодні також сталися кілька чудес порятунку, як це називають місцеві ЗМІ. Витягнути чоловіка вдалося на 278 годині, а також двох чоловіків врятували на 261-й годині — 26-річного Мехмета Алі Шакіроглу та 33-річного Мустафу Авчі. Це теж відбулося у центральній частині міста Антак'я в Хатаї, де сьогодні дістали чоловіка, жінку та дитину.

За кілька годин до цього з-під завалів витягнули 14-річного підлітка. А на 248 годині розбору завалів — 17-річну дівчину Алейну Олмез. Нині підлітки у лікарні, за їхніми життями стежать лікарі.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про 7 випадків дивовижного порятунку, які сталися ще у перший тиждень розбору завалів. Рятувальникам вдалося витягнути бабусь старше 90 років, які дивом вижили під час руйнування будинків і довгого очікування допомоги. Також дістали українку, яка зі своїми дітьми провела під завалами 4 доби.