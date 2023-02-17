Два підлітки провели 10 днів під завалами у Туреччині і вижили - відео порятунку

Розбір завалів триває вже майже 270 годин

У Туреччині рятувальники дістали двох підлітків на місці руйнівного землетрусу. Це ще одне дивовижне спасіння, оскільки раніше вдалося врятувати молоду дівчинку, яка провела під завалами 248 годин. Діти перебували у полоні уламків бетону ще довше — майже 260 годин.

Як повідомляє BBC і турецьке видання TRT Haber, 17-річну Алейну Олмез витягли з-під завалів у Кахраманмараші, південному місті поблизу епіцентру стихії. Її дядько зі сльозами на очах сказав рятувальникам "ми вас ніколи не забудемо", обіймаючи їх одного за іншим.

Алейна вижила після 10 днів перебування між уламками. Її госпіталізувати з серйозним перехолодженням і пораненнями. За кілька годин вдалося витягнути 14-річного Османа Халебіє. Хлопчик-іноземець, був врятований з-під завалів на 260-й годині після землетрусу завдяки роботі команд. Дитину каретою швидкої допомоги забрали до лікарні.

Зазначається, що подібні випадки порятунку стають усе більш рідкісними. Нагадаємо, що землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя уже 41 тисячі людей.

Там загинули мінімум 5 українців, ще є зниклі громадяни, яких нині шукають рятувальники. Серед них матір з дітьми родом із Запоріжжя.