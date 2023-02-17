Два подростка провели 10 дней под завалами в Турции и выжили — видео спасения

Разбор завалов длится почти 270 часов

В Турции спасатели достали двух подростков на месте разрушительного землетрясения. Это еще одно удивительное спасение, поскольку раньше удалось спасти молодую девочку, проведшую под завалами 248 часов. Дети находились в плену обломков бетона еще дольше – почти 260 часов.

Как сообщает BBC и турецкое издание TRT Haber, 17-летнюю Алейну Олмез извлекли из-под завалов в Кахраманмараше, южном городе вблизи эпицентра стихии. Ее дядя со слезами на глазах сказал спасателям "мы вас никогда не забудем", обнимая их одного за другим.

Аллейна выжила после 10 дней пребывания между обломками. Ее госпитализировали с серьезным переохлаждением и ранениями. Через несколько часов удалось вытащить 14-летнего Османа Халебие. Мальчик-иностранец был спасен из-под завалов на 260 часов после землетрясения благодаря работе команд. Ребенка каретой скорой помощи забрали в больницу.

Отмечается, что подобные случаи спасения становятся все более редкими. Напомним, что землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже 41 тысячи человек.

Там погибли минимум 5 украинцев, еще есть пропавшие граждане, которых сейчас ищут спасатели. Среди них мать с детьми родом из Запорожья.