Наступ рф, землетрус в Туреччині та критична ситуація в Енергодарі: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на понеділок, 6 лютого, видалася для українців досить спокійною, лише з однією тривогою на сході. Проте викликають занепокоєння інші новини.

"Телеграф" зібрав коротко новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Наступ росії

росія може піти в наступ протягом 10 днів, — пише авторитетна газета Financial Times з посиланням на джерела серед українських військових.

За даними видання, ворог вже кілька тижнів збирає сили в Луганській області та може атакувати по лінії Кремінна-Лиман.

Кремінна та Лиман на карті бойових дій

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) в цілому підтверджують високу активність окупантів на Луганщині.

Землетрус в Туреччині

Поблизу турецько-сирійського кордону на півдні Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів, — його епіцентр був за 37 км від міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб.

Після землетрусу було кілька афтершоків силою 6 балів, є руйнування в кількох провінціях.

За попередніми даними, землетрус зруйнував багато будівель, вже відомо про 207 загиблих та сотні постраждалих, але жертв може бути набагато більше.

UPD: вже відомо про 360 загиблих в Туреччині та сусідній Сирії внаслідок землетрусу.

Перестановки у владі

На найближчому засіданні Рада має розглянути відставку міністра оборони Олексія Резнікова. За чутками, його можуть призначити в Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, проте сам Резніков стверджує, що йому таких пропозицій не надходило, але він би відмовився.

Як повідомляють ЗМІ, посаду міністра оборони України може посісти голова ГУР Кирило Буданов.

Критична ситуація в Енергодарі

В Енергодарі в останні 2-3 дні почастішали випадки викрадення працівників Запорізької АЕС, які відмовляються співпрацювати з росіянами.

При цьому ЗАЕС лише споживає енергію, але не генерує її, бо ворог не дає запустити жодного енергоблоку, в місті фактично нема опалення і гарячої води, хоча там залишаються жити 15 тисяч мешканців, — про це розповів мер Енергодару Дмитро Орлов в ефірі телемарафону.

Найдорожчі міста 2022

Рейтинг Worldwide Cost of Living 2022 підрахував, де дорожче всього було жити у 2022 році. Рейтинг виглядає таким чином:

Нью-Йорк, США; Сингапур; Тель-Авів, Ізраїль; Гонконг, Китай; Лос-Анджелес, США; Цюріх, Швейцарія; Женева, Швейцарія; Сан-Франциско, США; Париж, Франція; Копенгаген, Данія.

Цікаво, що найдешевша тепла країна в рейтингу, — Туреччина, де можна жити за 500 євро, якщо оселитися подалі від столиці та популярних туристичних місць.

Оперативно слідкувати за подіями на фронті ви також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 348: росія готується розпочати новий наступ і обстрілює мирні міста.