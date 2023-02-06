Наступление рф, землетрясение в Турции и критическая ситуация в Энергодаре: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на понедельник, 6 февраля, выдалась для украинцев достаточно спокойной, только с одной тревогой на востоке. Однако вызывают беспокойство другие новости.

"Телеграф" собрал коротко новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Наступление россии

россия может пойти в наступление в течение 10 дней, — пишет авторитетная газета Financial Times со ссылкой на источники среди украинских военных.

По данным издания, враг уже несколько недель собирает силы в Луганской области и может атаковать по линии Кременная-Лиман.

Кременная и Лиман на карте боевых действий

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в целом подтверждают высокую активность оккупантов в Луганской области.

Землетрясение в Турции

Вблизи турецко-сирийской границы на юге Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов — его эпицентр находился в 37 км от города Газиантеп с населением более 1 млн человек.

После землетрясения было несколько афтершоков силой 6 баллов, есть разрушения в нескольких провинциях.

По предварительным данным, землетрясение разрушило многие здания, уже известно о 207 погибших и сотнях пострадавших, но жертв может быть гораздо больше.

Перестановки во власти

На ближайшем заседании Рада должна рассмотреть отставку министра обороны Алексея Резникова. По слухам, его могут назначить в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, однако сам Резников утверждает, что ему таких предложений не поступало, но он отказался бы.

Как сообщают СМИ, должность министра обороны Украины может занять глава ГУР Кирилл Буданов.

Критическая ситуация в Энергодаре

В Энергодаре в последние 2-3 дня участились случаи похищения работников Запорожской АЭС, отказывающихся сотрудничать с россиянами.

При этом ЗАЭС только потребляет энергию, но не генерирует ее, потому что враг не дает запустить ни одного энергоблока, в городе фактически нет отопления и горячей воды, хотя там остаются жить 15 тысяч жителей, — рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона.

Самые дорогие города 2022

Рейтинг Worldwide Cost of Living 2022 подсчитал, где дороже всего было жить в 2022 году. Рейтинг выглядит следующим образом:

Нью-Йорк, США; Сингапур; Тель-Авив, Израиль; Гонконг, Китай; Лос-Анджелес, США; Цюрих, Швейцария; Женева, Швейцария; Сан-Франциско, США; Париж, Франция; Копенгаген, Дания.

Интересно, что самая дешевая теплая страна в рейтинге – Турция, где можно жить за 500 евро, если поселиться подальше от столицы и популярных туристических мест.

Оперативно следить за событиями на фронте вы также можете с помощью нашей онлайн-трансляции: Война – день 348: россия готовится начать новое наступление и обстреливает мирные города.