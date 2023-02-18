Чудо на месте землетрясения: в Турции спасли ребенка и двух взрослых после 300 часов под завалами (видео)

Спасатели вытащили из-под завалов ребенка, мужчину и женщину, проведших там невероятные 300 часов

В Турции продолжается разбор завалов на месте страшного землетрясения, произошедшего на юге страны 6 февраля. Только в Турции погибли около 40 тысяч человек. Однако при разборе завалов случаются и чудеса.

Масштабная спасательная операция длится около 300 часов. На 13 день из-под завалов продолжают доставать людей, которые оказались в плену бетона еще две недели назад и чудом выжили. Сегодня утром группа спасателей достала в провинции Хатай троих пострадавших, сообщает издание "Анадола" и ТRT Haber.

На 296 часов землетрясения в Хатае спасены 3 человека, в том числе ребенок, — говорится в сообщении. Их извлекли из-под обломков апартаментов в центральном районе города Антакья.

Кроме детей, спасли женщину и мужчину. Больше деталей о них неизвестно. Спасенных скорая повезла в больницу. В настоящее время их личности устанавливают.

Ранее также произошло несколько чудес спасения, как это называют местные СМИ. Вытащить мужчину удалось на 278 часов, а также двух мужчин спасли на 261 часов — 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 33-летнего Мустафу Авчи. Спасение произошло также в центральной части города Антакья в Хатае, где сегодня достали из-под рухнувшего здания мужчину, женщину и ребенка.

За несколько часов до этого из-под завалов вытащили 14-летнего подростка. А на 248 часе разбора завалов — 17-летнюю девушку Алейну Олмез. Сейчас подростки в больнице, за их жизнями следят врачи.

Напомним, что "Телеграф" писал о 7 случаях удивительного спасения, которые произошли еще в первую неделю разбора завалов. Спасателям удалось вытащить бабушек, старше 90 лет и чудом выживших. Также достали украинку, которая со своими детьми провела под завалами 4 суток.