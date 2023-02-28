Серія землетрусів у світі: сейсмолог розповів, що відбувається з Землею

Переживати через посилення землетрусів у світі не варто

На початку лютого в Туреччині стався руйнівний землетрус, який забрав життя понад 41 тисяч людей, через що багато людей у світі почали побоюватися, що зі світом відбувається щось не те. Проте вчені запевняють, що це не так.

Як розповів директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзера в ефірі марафону єдиних новин, тектонічна активність Землі залишається такою самою, якою вона була і раніше.

"Світ трясе так само як трясло раніше і про це можна подивитися в каталогах землетрусів, які відбуваються на нашій планеті", — сказав він.

За його словами, про погіршення ситуації з підземними поштовхами говорити не варто, оскільки вона залишається незмінною. Мало того, землетруси регулярно відбуваються і в Україні, проте їх здебільшого фіксують сейсмічні станції. І лише в поодиноких ситуаціях вони досягають необхідної сили, щоб їх змогли відчути люди чи свійські тварини.

Нагадаємо, 27 лютого в Україні було зафіксовано одразу два землетруси. Перше з них магнітудою в 3,3 бала сталося на Закарпатті, а друге силою до 3 балів — у Криму.