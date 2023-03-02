Трястиме й росію: сейсмолог, який передбачив землетрус у Туреччині, дав новий прогноз

Стихійне лихо може дістатися і до Далекого Сходу

Нещодавні землетруси у Туреччині стали серйозною руйнівною силою, при цьому країна регулярно продовжує відчувати афтершоки. Сейсмолог Френк Хугербітс, який не тільки передбачив подібну ситуацію, а й попереджав про повторні поштовхи, поділився днями новим прогнозом — цього разу на перший тиждень березня. Цілком імовірно, що найближчими днями земля може задрижати під ногами у жителів окремих регіонів росії, а також інших країн Далекого Сходу.

Детальніше про це йдеться у відео на офіційному YouTube-каналі Solar System Geometry Survey, відомої наукової організації. За словами Хугербітса, серйозний вплив на сейсмічну активність Землі може здійснити особливе розташування нашої планети відносно Меркурія та Сатурна.

Попередні прогнози спеціаліста не надто втішні — землетруси, ймовірно, сягнуть 7 або 8 балів, що є досить руйнівною силою. Найбільший ризик стати зоною наступного стихійного лиха є у Далекого Сходу. Також поштовхи будуть відчутні у південно-західній частині Тихого океану та на західному узбережжі Північної Америки. На думку Френка Хугербітса, трясти може російську Камчатку, Курильські острови та інші північні регіони Японії, а також Філіппіни і тихоокеанське узбережжя Індонезії.

Основна зона ймовірних сильних землетрусів, які передбачає Хугербітс

Сейсмолог попереджає: найближчі землетруси можуть статися в період із 3 по 4 березня або із 6 по 7 березня.

Зазначимо, що сейсмічна активність на Землі не вщухає, про що свідчать останні дані ресурсу Volcano Discovery. Зокрема, певні поштовхи були зафіксовані знову у Туреччині, а також на території Мексики, Чилі, Індонезії та Нікарагуа.

Список останніх землетрусів станом на 8 ранку 2 березня (за київським часом)

Зазначимо, що про початок сейсмічної активності на далекому сході росії може свідчити й те, що на Курильських островах прокинувся сплячий вулкан Ебеко. Він є одним із найбільших у хребті Вернадського. Вранці 2 березня він викинув у повітря на висоту до кількох кілометрів величезні хмари попелу.

Цікаво, що деякі сейсмологи зазначають: нічого дивного у подібній активності землетрусів за останній час немає.