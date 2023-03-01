Дроны летали по глубокому тылу россии. Что показала новая волна "бавовны"

В Украине причастность не признают и называют удары "внутренними атаками НЛО"

В глубоком тылу россии в сотнях километров от границы с Украиной или хотя бы линии фронта, в понедельник и вторник прошла целая серия атак дронами. Причастность к атаке Украина не признает, а ушибы вызвали хаос.

"Телеграф" разбирается что означает появление "птичек" в воздушном пространстве россии и приближение их за 100 км к Москве.

Куда попали дроны (карта)

Беспилотники засветились в разных регионах россии, это произошло в местах, далеких от линии фронта. К примеру, от Подмосковья до границы с Украиной 455 километров.

Карта Telegram-канала "UA War Infographics"

В понедельник вечером 3 беспилотника упали или были сбиты в Белгороде, еще 1 – над Суражским районом в Брянской области. Губернатор Брянщины Александр Богомаз обвинил в запуске дрона ВСУ.

Также ночью в результате удара дрона произошел взрыв на нефтебазе "Роснефти" в городе Туапсе Краснодарского края. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Туапсе расположено на берегу Черного моря и до ближайшей линии фронта (восток Украины) — 420 км.

Еще один аппарат упал в Адыгее в поселке Новое в Гиагинском районе (это в 90 км от Краснодара и 160 км от Туапсе). Повреждена хозяйственная постройка фермы.

Утром во вторник появилась информация, что неподалеку от газокомпрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе Московской области упал еще 1 дрон. Беспилотник обнаружили в десяти метрах от забора объекта.

Портал The War Zone отметил схожесть беспилотника на фото из Подмосковья от 28 февраля с дроном UJ-22 украинского производства (БПЛА UJ-22 Airborne):

В 100 км от москвы мог упасть БПЛА UJ-22 Airbornе.

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге (а это север россии) во вторник утром более часа не принимал и не отправлял авиарейсы из-за "неустановленного объекта" в небе.

Минобороны россии говорит, что это якобы Украина с помощью беспилотников атаковала объекты в Краснодарском крае и соседней Адыгее. Отмечается, что беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, врезался в поле, а другой отклонился от траектории полета и промахнулся.

Киев отрицает причастность

Украинские официальные лица не подтверждали причастность страны к нанесению ударов беспилотниками по россии. В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прибег к троллингу: он заявил, что в россии продолжаются "внутренние атаки НЛО":

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

"Украина не наносит ударов по территории россии. Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех своих территорий… В россии нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры", — пояснил Подоляк.

Уязвимая ПВО и сомнительная обороноспособность: Последствия налета

Хотя Украина официально не подтвердила свою причастность к атакам по россии, эта серия одновременных ударов показала уязвимость российской ПВО в глубине российской территории.

Если дроны запускали из Украины, они прорвали огромную полосу российского воздушного пространства, констатирует AP. О каких расстояниях идет речь: более 450 км до Подмосковья, около 420 км до Туапсе и 380 км до Адыгеи. Число и масштабы атак поставили перед россией новый вызов. Атаки вызывали сомнения в обороноспособности россии.

Атаки не нанесли значительный ущерб — за понедельник и вторник только один дрон смог поразить стратегический объект — нефтехранилище в Туапсе. Все остальные или упали сами, или были сбиты.

Но сам факт того, что дрон подлетел за 100 км к Москве может оказать психологическое влияние на россиян – показать, что война рядом. Так, по словам издания The Guardian, падение дрона в Подмосковье было редкой попыткой удара в сотне миль от российских позиций. Если атака в Подмосковье, вместе с другими ударами по россии 28 февраля, была нанесена с территории Украины, то это сделало бы серию атак одной из самых масштабных.

The Washington Post пишет, что власти россии были испуганы и насторожены из-за "шквала появлений беспилотников" в западных регионах россии.

Некоторые российские военные блоггеры предполагают, что удары могут быть частью усилий по исследованию обороны россии и выявлению ее уязвимости в преддверии более массовой атаки беспилотников, которая может быть предпринята для поддержания предстоящего контрнаступления.

Портал The War Zone проанализировал модели беспилотников на фото из россии и утверждает, что использование простых и более дешевых дронов для ударов по объектам в Белгороде может позволить украинским силам увеличить темп этих операций. Новые инциденты произошли только через 4 дня после того, как в городе вспыхнул пожар, который тоже мог быть результатом атак (данные никто не подтверждал).

Портал утверждает, что способность наносить удары по логистическим узлам может повлиять на способность российской армии поддерживать операции на территории Украины.

Как сообщал "Телеграф", в декабре 2022 года "бавовна" в россии звучала еще дальше от линии фронта — на стратегическом военном аэродроме в Энгельсе.