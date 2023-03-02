Под Петербургом ночью заметили очередное "НЛО", объяснение удивляет (фото)

Из-за активности систем мониторинга россияне даже объявляли специальный сигнал

Жители рф продолжают паниковать из-за активности неизвестных летательных аппаратов в районе Санкт-Перербурга. После инцидента с закрытием аэропорта "Пулково" 28 февраля беспокойной выдалась и ночь на 2 марта. Так, в Выборге Ленинградской области якобы был замечен неопознанный объект, который мог двигаться по направлению к Петербургу.

Отдельные детали сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники. По неподтвержденным данным, объект мог находиться на высоте около 7 километров и двигаться со скоростью 200 км/ч.

Из-за такой необычной активности россияне даже объявляли сигнал "Режим". Он предусматривает выставление требований по прекращению "нарушения порядка использования воздушного пространства российской федерации".

Выборг Ленинградской области на карте

Интересно, что довольно скоро в сети появилась и информация, что система противовоздушной обороны в Ленинградской области могла среагировать на своеобразный парад планет — поцелуй Венеры и Юпитера. Эти два небесных тела последние несколько ночей очень ярко виднеются на небосводе.

Так "поцелуй" Венеры и Юпитера был виден в Санкт-Петербурге.

При этом официальных данных о появлении "НЛО" вблизи Петербурга нет.

Отметим, что на такое объяснение достаточно быстро отреагировало большинство россиян. Некоторые считают, что их обманывают, а кто-то откровенно смеется над "возможностями" отечественной системы ПВО.

Отметим, что инцидент с закрытием воздушного пространства над Санкт-Петербургом пришлось даже объяснять представителям российского минобороны.

Также "Телеграф" рассказывал, что в последний день февраля на территории военного аэродрома в Ейске были слышны взрывы. По предварительным данным, они могли произойти из-за атаки неопознанного БПЛА. И хотя официально россияне отрицают удар, в сети уже появились спутниковые снимки, демонстрирующие противоположное.