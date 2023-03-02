Под Петербургом ночью заметили очередное "НЛО", объяснение удивляет (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1843
Из-за активности систем мониторинга россияне даже объявляли специальный сигнал
Жители рф продолжают паниковать из-за активности неизвестных летательных аппаратов в районе Санкт-Перербурга. После инцидента с закрытием аэропорта "Пулково" 28 февраля беспокойной выдалась и ночь на 2 марта. Так, в Выборге Ленинградской области якобы был замечен неопознанный объект, который мог двигаться по направлению к Петербургу.
Отдельные детали сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники. По неподтвержденным данным, объект мог находиться на высоте около 7 километров и двигаться со скоростью 200 км/ч.
Из-за такой необычной активности россияне даже объявляли сигнал "Режим". Он предусматривает выставление требований по прекращению "нарушения порядка использования воздушного пространства российской федерации".
Интересно, что довольно скоро в сети появилась и информация, что система противовоздушной обороны в Ленинградской области могла среагировать на своеобразный парад планет — поцелуй Венеры и Юпитера. Эти два небесных тела последние несколько ночей очень ярко виднеются на небосводе.
При этом официальных данных о появлении "НЛО" вблизи Петербурга нет.
Отметим, что на такое объяснение достаточно быстро отреагировало большинство россиян. Некоторые считают, что их обманывают, а кто-то откровенно смеется над "возможностями" отечественной системы ПВО.
Отметим, что инцидент с закрытием воздушного пространства над Санкт-Петербургом пришлось даже объяснять представителям российского минобороны.
Также "Телеграф" рассказывал, что в последний день февраля на территории военного аэродрома в Ейске были слышны взрывы. По предварительным данным, они могли произойти из-за атаки неопознанного БПЛА. И хотя официально россияне отрицают удар, в сети уже появились спутниковые снимки, демонстрирующие противоположное.