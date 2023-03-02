Укр

Под Петербургом ночью заметили очередное "НЛО", объяснение удивляет (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1843
Неопознанный летающий объект якобы видели в небе над Выборгом Ленинградской области Новость обновлена 02 марта 2023, 08:56
Неопознанный летающий объект якобы видели в небе над Выборгом Ленинградской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

Из-за активности систем мониторинга россияне даже объявляли специальный сигнал

Жители рф продолжают паниковать из-за активности неизвестных летательных аппаратов в районе Санкт-Перербурга. После инцидента с закрытием аэропорта "Пулково" 28 февраля беспокойной выдалась и ночь на 2 марта. Так, в Выборге Ленинградской области якобы был замечен неопознанный объект, который мог двигаться по направлению к Петербургу.

Отдельные детали сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники. По неподтвержденным данным, объект мог находиться на высоте около 7 километров и двигаться со скоростью 200 км/ч.

Из-за такой необычной активности россияне даже объявляли сигнал "Режим". Он предусматривает выставление требований по прекращению "нарушения порядка использования воздушного пространства российской федерации".

Выборг, Ленинградская область, россия, карта
Выборг Ленинградской области на карте

Интересно, что довольно скоро в сети появилась и информация, что система противовоздушной обороны в Ленинградской области могла среагировать на своеобразный парад планет — поцелуй Венеры и Юпитера. Эти два небесных тела последние несколько ночей очень ярко виднеются на небосводе.

Парад планет в Петербурге
Так "поцелуй" Венеры и Юпитера был виден в Санкт-Петербурге.

При этом официальных данных о появлении "НЛО" вблизи Петербурга нет.

Отметим, что на такое объяснение достаточно быстро отреагировало большинство россиян. Некоторые считают, что их обманывают, а кто-то откровенно смеется над "возможностями" отечественной системы ПВО.

Отметим, что инцидент с закрытием воздушного пространства над Санкт-Петербургом пришлось даже объяснять представителям российского минобороны.

Также "Телеграф" рассказывал, что в последний день февраля на территории военного аэродрома в Ейске были слышны взрывы. По предварительным данным, они могли произойти из-за атаки неопознанного БПЛА. И хотя официально россияне отрицают удар, в сети уже появились спутниковые снимки, демонстрирующие противоположное.

Теги:
#Россия #Санкт-Петербург #Ленинградская область #Выборг