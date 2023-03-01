Следы сильного пожара: появились спутниковые снимки российского военного аэродрома под Ейском (фото)

Полигон, где размещалось российское ПВО, сгорел почти дотла

В сети показали последствия взрыва на аэродроме в российском городе Ейске (Краснодарский край). После "хлопков" на военном объекте началася масштабный пожар.

Фото последствий опубликовали "Схемы". На снимках со спутника Planet Labs за 1 марта можно увидеть огромные участки выгоревшей земли на территории полигона ПВО.

На снимках нет самого аэродрома, поэтому оценить последствия пожара невозможно. Однако полигон ПВО знатно выгорел, если сравнивать спутниковые снимки с 22 февраля и 1 марта.

По снимкам за 15 февраля видно, что в восточной части аэродрома в Ейске базировались:

два истребителя типа МиГ-29,

два пассажирских Ту-134,

шесть истребителей типа Су-34 или Су-37,

два транспортных Ан-72,

один Ил-38.

В центральной части аэродрома находились:

три Ил-38,

один Ан-72,

три Су-27.

В западной части аэродрома базировались:

пассажирский Ил-62,

три транспортных Ан-24 или Ан-26.

Напомним, что вечером 28 февраля "неизвестные беспилотники" атаковали аэродром в Ейске, в результате чего возник пожар. Местные власти заявили, что поводов для паники нет и в регионе проходят "военно-тактические учения", которые продлятся до конца мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Ейске военный самолет рухнул во двор жилого дома. Из-за крушения самолета с полным боекомплектом загорелись минимум 15 квартир в 9-этажке.