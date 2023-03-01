"Поцелуй" Венеры и Юпитера можно будет увидеть невооруженным взглядом: как и где можно увидеть

Увидеть зрелище можно будет невооруженным глазом

В течение двух ночей, 1 и 2 марта, на звездном небе можно будет увидеть относительно редкую картину, когда Венера и Юпитер подойдут друг к другу настолько близко, что может показаться, что они практически прикасаются друг к другу.

Как говорится в материале Live Science, две планеты окажутся на расстоянии в половину градуса одна от другой, что примерно соответствует расстоянию одной полной Луны.

Отмечается, что планеты приближались на протяжении последней недели и в начале марта образуют явление, которе именуется соединением.

Конечно, на самом деле планеты никуда не делись со своих орбит и по-прежнему находятся на расстоянии в сотни миллионов километров друг от друга, а подобная картина является лишь обманом перспективы для земного наблюдателя.

Стоит добавить, что соединение Юпитера и Венеры можно будет увидеть невооруженным взглядом, однако люди, у которых есть мощные бинокли, смогут даже рассмотреть спутники нашего газового гиганта, а именно Ио, Ганимед и Каллисто.

Для того чтобы увидеть "поцелуй" двух планет, необходимо после заката Солнца посмотреть в западном направлении.

Как сообщалось ранее, летом 2022 года ученые обнаружили у Земли еще один естественный спутник, который в будущем может упасть на нашу планету.