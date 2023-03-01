"Поцілунок" Венери та Юпітера можна буде побачити неозброєним поглядом: як і де можна побачити

Побачити видовище можна буде неозброєним оком

Протягом двох ночей, 1 і 2 березня, на зоряному небі можна буде побачити відносно рідкісну картину, коли Венера та Юпітер підійдуть один до одного настільки близько, що може здатися, що вони практично торкаються один одного.

Як йдеться в матеріалі Live Science, дві планети виявляться на відстані в половину градуса одна від одної, що приблизно відповідає відстані одного повного Місяця.

Зазначається, що планети наближалися протягом останнього тижня і на початку березня утворюють явище, яке називається з’єднанням.

Звичайно, насправді планети нікуди не поділися зі своїх орбіт і, як і раніше, знаходяться на відстані сотні мільйонів кілометрів одна від одної, а подібна картина є лише обманом перспективи для земного спостерігача.

Варто додати, що з’єднання Юпітера та Венери можна буде побачити неозброєним поглядом, проте люди, які мають потужні біноклі, зможуть навіть розглянути супутники нашого газового гіганта, а саме Іо, Ганімед та Калісто.

Для того, щоб побачити "поцілунок" двох планет, необхідно після заходу сонця подивитися в західному напрямку.

Як повідомлялося раніше, влітку 2022 року вчені виявили у Землі ще один природний супутник, який у майбутньому може впасти на нашу планету.