Веселий "привіт" з космосу: астрономи знайшли хмару-пуголовка поблизу центру Чумацького Шляху

Об’єкт знаходиться на кеплерівській орбіті навколо невидимого об’єкта з масою близько десяти тисяч мас Сонця

Досліджуючи таємниці космосу, вчені приходять до зовсім несподіваних результатів: так, нещодавно астрономи відшукали в центральній зоні Чумацького Шляху незвичайну газову хмару у формі пуголовка.

Про це пише Live Science з посиланням на статтю в The Astrophysical Journal.

У статті йдеться про те, що група астрономів на чолі з Міюкі Канеко (Miyuki Kaneko) з Університету Кейо повідомила про відкриття в центральній молекулярній зоні Чумацького Шляху ізольованої витягнутої хмари молекулярного газу, названого "пуголовком". Спочатку його побачив інфрачервоний телескоп Джеймса Клерка Максвелла, ведучи спостереження у лінії випромінювання чадного газу. Потім спостерігали за хмарою радіотелескопи NRO і MeerKAT, а також рентгенівського телескопа "Чандра".

Положення хмари-пуголовка в центрі Чумацького Шляху

Хмара знаходиться майже за три градуси на північний захід від Стрільця А* (надмасивної чорної діри), на відстані 1,1 парсека від неъ. Маса молекулярного газу оцінюється в 660 мас Сонця. Його форма вигнута з "головою", що виділяється, з фізичним розміром близько 2,2 парсека і градієнтом швидкості різних частин хмари.

Вчені дійшли висновку, що хмара не знаходиться в гравітаційній рівновазі і розташовується на орбіті кеплерівської навколо невидимого точкового об’єкта з масою близько десяти тисяч мас Сонця. Передбачається, що цей об’єкт є неактивною чорною діркою проміжної маси, яка тепер розтягує хмару, яка потрапила під її гравітаційний вплив.

Передбачається, що таким воно стало, коли потрапило під дію гравітаційних сил з боку неактивної чорної діри проміжної маси.

Згідно з поясненнями вчених, у центрах великих галактик знаходяться надмасивні чорні дірки з масою в мільйони або мільярди разів більшими за масу Сонця. Один з можливих механізмів їх формування включає чорні діри проміжної маси, які володіють масами від ста до десяти тисяч мас Сонця. Ці об’єкти є дуже цікавою метою для пошуків. Кандидати в них виявлялися в центрах кульових скупчень, ядрах карликових галактик або як джерела ультрапотужного рентгенівського випромінювання в далеких галактиках.

Раніше повідомлялося про іншу, не менш цікаву знахідку: астрономи знайшли в космосі дві планети, які за своєю масою схожі на Землю. Розташовані вони в "заселеній зоні" поруч із сусідньою зіркою GJ 1002. Планети-клони Землі обертаються навколо цього червоного карлика, який знаходиться менш ніж у 16 світлових роках від Сонячної системи.