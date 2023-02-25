Завершено фінальні випробування місії Euclid: коли обсерваторію запустять в космос.

Місія розрахована на роботу протягом шести років

Наряду із загадками існування життя на Марсі увагу вчених займають й інші питання, пов’язані з існуванням нашого Всесвіту. Зокрема, швидкість його розширення чи зменшення.

Для з’ясування подібних питань навіть створено спеціальну космічну обсерваторію, яка в космосі вимірюватиме червоні зсуви галактик, які знаходяться на різній відстані від Землі, і досліджуватиме зв’язок червоного зміщення та відстані, пише ORDO news.

Назва проекту — Euclid на честь давньогрецького математика Евкліда, і він став частиною наукової програми Європейського космічної агенції (ЄКА) під назвю Cosmic Vision.

Euclid – це, перш за все, потужний телескоп, який з орбіти вивчатиме еволюцію темної частини Всесвіту, і таким чином створить масштабну карту її структури.

Телескоп перебуватиме на спеціальному штучному супутнику Землі, завдяки чому зможе охоплювати третину всього неба.

Завданнями Euclid стануть дослідження того, як розширювався Всесвіт і як формувалася його структура протягом космічної історії, а також встановлення найважливішої інформації про роль гравітації та, зокрема, про природу темної енергії та темної матерії.

Запланована тривалість місії – шість років.

Нещодавно космічна обсерваторія Euclid пройшла останні випробування у штаб-квартирі Thales Alenia Space у Каннах у Франції.

А запуск її за допомогою ракети SpaceX Falcon 9 із Флориди намічено на липень.

Нагадаємо, що у січні SpaceX провела генеральну репетицію запуску корабля, який підкорятиме Марс.