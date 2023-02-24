Бракує "потужності": вчені пояснили, чому на Марсі досі не виявлено доказів існування життя

Перші спроби розгадати "проблему століть" з’являться у людства в 2033 році

Погляди людства постійні прикуті до Марса, тим паче, що планета сама " підкидає " нам різноманітних загадки.

А гіпотезу про те, що на Марсі може існувати життя, вперше висунули ще у 17 столітті, нагадує видання Корнуельського університету.

Тоді на північному полюсі планети було помічено полярну шапку, яка складається з водяного льоду та замороженого вуглекислого газу. Дійсно, враховуючи наявність води на Марсі в далекому минулому, мільярди років тому, можна зробити висновок, що на ній цілком могли жити живі істоти. Але переконливих доказів цьому все ще немає — зараз їх пошуком займається марсохід Perseverance.

На початку 2022 року він знайшов на Марсі каміння з нальотом, який міг утворитися під час життєдіяльності мікробів – це було досить гучне відкриття. Але самих мікробів і навіть їхніх слідів марсоходи все ще не знайшли.

Нещодавно вчені розповіли, чому позаземне життя досі може залишатися непоміченим, пише Science Alert.

На думку вчених, у цьому винні сучасні марсоходи – вони самі по собі, а також обладнання на їхньому борту недостатньо потужні, щоб знайти позаземне життя.

Безперечно, відправлені в космос пристрої напхані найпотужнішою начинкою, яка існує на сьогоднішній день. Але інженери ще не створили датчиків, які можуть впоратися з виявленням життя на Марсі. Таких технологій зараз просто не існує.

Таке припущення було висунуто не на порожньому місці. Автори наукової роботи провели експеримент та з’ясували, що сучасні технології далеко не завжди можуть помітити сліди життя навіть на Землі. Що там говорити про Марса?

Дослідження було проведено у чилійській пустелі Атакама. На її території є дельта засохлої багато років тому річки — це місце називається "Червоний камінь". Пісок і гірські породи в цій галузі багаті на гематит і аргіліт, тобто з геологічної точки зору вона дуже схожа на поверхню Марсу. Вчені часто приїжджають туди, щоби провести експерименти з імітацією марсіанських умов. Цей досвід не став винятком.

Коли вчені спробували перевірити мінеральний склад поверхні пустелі Атакама за допомогою найсучаснішої техніки, вони помітили дуже цікаве явище, пише Nature Communications.

Наукове обладнання знайшло величезну кількість генетичних послідовностей, але 40% з них не вдалося віднести до жодного домену, тобто обладнання не допомогло визначити, кому належать гени: археям, бактеріям або еукаріотам.

За словами вчених, сучасне обладнання може виявити генетичні послідовності, але часто не здатне визначити, до яких видів організмів вони належать. Такі невизначені знахідки вони запропонували називати "темним мікробіомом" — швидше за все, у майбутньому цей термін використовуватиметься часто, тому його варто запам’ятати.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що марсоходи Perseverance і Curiosity, які працюють на даний момент, навряд чи зможуть самостійно знайти сліди життя на Марсі. Максимум, на що вони здатні — це виявлення непрямих ознак життя на Марсі в давнину.

Марсоходи не зможуть самотужки виявити мікроскопічні організми або їх останки. Тому аерокосмічне агентство NASA хоче зібрати зразки грунту з Червоної планети, доставити їх на Землю і вивчити в лабораторних умовах. Збором марсіанського ґрунту вже давно займається згаданий вище марсохід Perseverance — приблизно в 2028 році капсули з матеріалом заберуть посадкові модулі (які тільки знаходяться в розробці), а в 2033 або пізніше вони долетять до Землі. І ось тоді, можливо, вчені дадуть відповідь точно, існувало життя на Марсі чи ні. Не виключено, що вона існує й досі.

Нагадаємо, що хоча докази життя на Марсі поки що не знайдено, великі уми на Землі вже розробляють концепції освоєння Червоної планети. Зокрема, вирішено, із чого можна створювати житлові будинки у тамтешніх широтах.