Гриби міцніші за бетон і радіостійкі: вчені придумали, з чого будувати будинки на Марсі

На Марсі хочуть звести "грибні" будинки

Американські дослідники вигадали новий матеріал, який дозволить марсіанським колоністам у прямому сенсі вирощувати собі будинки на червоній планеті.

Як інформує Euronews, ідея належить архітектурній компанії Red House, яка співпрацює з NASA та Массачусетським технологічним інститутом (MIT).

В ході експериментів була використана біомаса намібійського "загарбника" — інвазійного виду кущів, який відомий тим, що висмоктує воду з ґрунту, перетворюючи родючий ґрунт на пустелю. Біомасу змішали з грибним міцелієм, щоб отримати дуже міцний будівельний матеріал.

Засновник Red House Крістофер Маурер пояснив, що міцелій у цьому випадку працює як клей, здатний міцно з’єднувати субстрати, наприклад частини рослин та будівельне сміття, в єдину масу.

За межами Землі використовувати цю технологію буде складніше, оскільки відсутність біомаси не дозволить грибам зростати.

Тому на Марс хочуть доставити і міцелій і "їжу" для нього. Для цієї мети було вибрано засушену водну рослину хетоморфу.

Сам каркас будинку являтиме собою герметичний мішок, в який і будуть поміщені гриби та хетоморфи. Марсохід закачає у цей мішок вуглекислий газ, азот та воду, яку планують отримати вже на місці.

Реакція, що вийшла, призведе до появи кисню, завдяки якому міцелій зможе зростати.

"У мріях його (каркас, — ред.) можна було б звести за кілька годин або навіть хвилин, якби в нього було закачано потрібний тиск. Тоді створення твердого сухого біоматеріалу, який стає ізоляційним, в ідеалі зайняло б чотири тижні", — додав Маурер.

Візуалізація розгортання будинку на Марсі

Він каже, що якщо на проєкт буде виділено необхідні кошти, то до відправлення першого будинку на Марс компанія буде готова за "лічені роки".

Вчені кажуть, що отриманий матеріал вигідний тим, що його можна доставити в відносно невеликих пакунках, крім того, він "міцніший за бетон" і стійкий до радіації. При цьому цілком можливо, що технологія може бути використана для будівництва домів на Землі.

Як повідомлялося раніше, поки одні вчені замислюються про колонізацію Марса, інші розмірковують про видобуток мінералів на астероїдах, а перші кроки в цьому напрямку можуть бути здійснені цього року.