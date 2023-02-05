Грибы прочнее бетона и радиоустойчивые: ученые придумали, из чего строить дома на Марсе

На Марсе хотят построить "грибные" дома

Американские исследователи придумали новый материал, который позволит марсианским колонистам в прямом смысле выращивать себе дома на красной планете.

Как информирует Euronews, идея принадлежит архитектурной компании Red House, которая сотрудничает с NASA и Массачусетским технологическим институтом (MIT).

В ходе экспериментов была использована биомасса намибийского "захватчика" — инвазионного вида кустов, который известен тем, что высасывает воду из почвы, превращая плодородную почву в пустыню. Биомассу смешали с грибным мицелием, чтобы получить очень прочный строительный материал.

Основатель Red House Кристофер Маурер объяснил, что мицелий в этом случае работает как клей, способный прочно соединять субстраты, например части растений и строительный мусор, в единую массу.

За пределами Земли использовать эту технологию будет сложнее, поскольку отсутствие биомассы не позволит грибам расти.

Поэтому на Марс хотят доставить и мицелий и "пищу" для него. Для этой цели было выбрано засушенное водное растение хетоморфа.

Сам каркас дома будет представлять собой герметический мешок, в который и будут помещены грибы и хетоморфы. Уже на месте марсоход закачает в этот мешок углекислый газ, азот и воду, которую планируют получить уже на месте.

Получившаяся реакция приведет к появлению кислорода, благодаря которому мицелий сможет расти.

"В мечтах его (каркас, — ред.) можно было бы возвести за несколько часов или даже минут, если бы в него было закачано нужное давление. Тогда создание твердого сухого биоматериала, который становится изоляционным, в идеале заняло бы четыре недели", — добавил Маурер.

Визуализация развертывания дома на Марсе

Он говорит, что если на проект будут выделены необходимые средства, то к отправке первого дома на Марс компания будет готова за "считанные годы".

Ученые говорят, что полученный материал выгоден тем, что его можно доставить в относительно небольших свертках, кроме того, он "прочнее бетона" и устойчив к радиации. При этом вполне возможно, что технология может быть использована и для строительства зданий на Земле.

Как сообщалось ранее, пока одни ученые задумываются о колонизации Марса, другие размышляют о добыче минералов на астероидах, а первые шаги в этом направлении могут быть совершены в текущем году.