Не хватает "мощности": ученые объяснили, почему на Марсе до сих не выявлены доказательства существования жизни

Первые попытки разгадать "проблему столетий" появятся у человечества в 2033 году

Взгляды человечества постоянны прикованы к Марсу, тем более, что планета сама "подбрасывает" нам различного рода загадки.

А гипотезу о том, что на Марсе может существовать жизнь, впервые выдвинули еще в 17 веке, напоминает издание Корнуэльского университета.

Тогда на северном полюсе планеты была замечена полярная шапка, которая состоит из водяного льда и замороженного углекислого газа. Действительно, учитывая наличие воды на Марсе в далеком прошлом, можно предположить, что миллиарды лет назад на ней вполне могли обитать живые существа. Но убедительных доказательств этому все еще не существует — на данный момент их поиском занимается марсоход Perseverance.

В начале 2022 года он нашел на Марсе камни с налетом, который мог образоваться в ходе жизнедеятельности микробов — это было довольно громкое открытие. Но самих микробов и даже их явных следов марсоходы все еще не нашли.

Недавно ученые рассказали, по какой причине внеземная жизнь до сих пор может оставаться незамеченной, пишет Science Alert.

По мнению ученых, в этом виноваты современные марсоходы – они сами по себе, а также оборудование на их борту недостаточно мощное, чтобы найти внеземную жизнь.

Несомненно, отправленные в космос устройства напичканы самой мощной начинкой, которая существует на сегодняшний день. Но инженеры еще не создали датчики, которые могут справиться с обнаружением жизни на Марсе. Таких технологий на данный момент попросту не существует.

Такое предположение было выдвинуто не на пустом месте. Авторы научной работы провели эксперимент и выяснили, что современные технологии далеко не всегда могут заметить следы жизни даже на поверхности Земли. Что уж там говорить о Марсе?

Исследование было проведено в чилийской пустыне Атакама. На ее территории есть дельта засохшей многие годы назад реки — это место называется "Красный камень". Песок и горные породы в этой области богаты гематитом и аргиллитом, то есть с геологической точки зрения она очень похожа на поверхность Марса. Ученые часто приезжают туда, чтобы провести эксперименты с имитацией марсианских условий. Этот опыт не стал исключением.

Когда ученые попытались проверить минеральный состав поверхности пустыни Атакама при помощи самой современной техники, они заметили кое-что очень интересное, пишет Nature Communications.

Научное оборудование нашло огромное количество генетических последовательностей, но 40% из них не удалось отнести ни к одному домену, то есть оборудование не помогло определить, кому принадлежат гены: археям, бактериям или эукариотам.

По словам ученых, современное оборудование может обнаружить генетические последовательности, но зачастую не способно определить, каким видам организмов они принадлежат. Такие неопределенные находки они предложили называть "темным микробиомом" — скорее всего, в будущем этот термин будет использоваться часто, поэтому его стоит запомнить.

Исходя из этого можно сделать вывод, что работающие на данный момент марсоходы Perseverance и Curiosity вряд ли смогут самостоятельно найти следы жизни на Марсе. Максимум, на что они способны — это обнаружение косвенных признаков наличия жизни на Марсе в древние времена.

Марсоходы не смогут своими силами обнаружить микроскопические организмы или их останки. Поэтому аэрокосмическое агентство NASA и хочет собрать образцы грунта из Красной планеты, доставить их на Землю и изучить в лабораторных условиях. Сбором марсианского грунта уже давно занимается упомянутый выше марсоход Perseverance — примерно в 2028 году капсулы с материалом заберут посадочные модули (которые только находятся в разработке), а в 2033 году или позже они долетят до Земли. И вот тогда, возможно, ученые ответят точно, существовала жизнь на Марсе или нет. Не исключено, что она существует до сих пор.

Напомним, что хотя доказательства жизни на Марсе пока еще не найдены, великие умы на Земле уже разрабатывают концепции освоения Красной планеты. В частности, решено, из чего можно создавать жилые дома в тамошних широтах.