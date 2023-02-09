Tesla Ілона Маска п’ять років літає в космосі: чим загрожує цей експеримент Землі

Автомобіль може врізатися в Землю, або змінитись у космосі до невпізнання

Цього тижня виповнилося п’ять років з моменту, коли вишневий спорткар Tesla Roadster був запущений у космос. Це було особисте авто Ілона Маска, яке той вирішив запустити у нескінченну подорож.

Про це повідомляють на порталі Universe. У машині сидить манекен Starman у космічному скафандрі, а на панелі приладів висить табличка з написом "Без паніки".

За п’ять років космічної подорожі автомобіль здійснив 3,4 обороти навколо Сонця і знаходиться приблизно за 327 млн км від Землі. Загалом Tesla подолала понад 4 млрд кілометрів. Однак визначити, де саме вона знаходиться і чи ціла досі, вкрай складно. Є висока ймовірність того, що електромобіль пошкоджений до невпізнання сонячною радіацією.

За даними NASA, електрокар зробить два проходи на відстані кількох мільйонів кілометрів від Землі у 2047 та 2050 роках. Також існує невелика ймовірність того, що автомобіль може зіштовхнутися із Землею у наступні 15 млн років – 22%. Також можливо Tesla вріжеться у Венеру чи Сонце – таку ймовірність оцінюють у 12%. А 2020 року електрокар уперше наблизився до Марса на мінімальну відстань — 8 млн км від планети. Ця відстань у 20 разів більша, ніж між Землею та Місяцем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені знайшла планету, схожу на Землю. Новий світ може бути заселеним і знаходиться всього за 31 світловий рік від Землі.