Tesla Илона Маска пять лет летает в космосе: чем грозит этот эксперимент Земле

Автомобиль может врезаться в Землю, или измениться в космосе до неузнаваемости

На этой неделе исполнилось пять лет с момента, как вишневый спорткар Tesla Roadster был запущен в космос. Это было личное авто Илона Маска, которое тот решил запустить в бесконечное путешествие.

Об этом сообщают на портале Universe. В машине сидит манекен Starman в космическом скафандре, а на приборной панели висит табличка с надписью "Без паники".

За пять лет космического путешествия автомобиль совершил 3,4 оборота вокруг Солнца и находится примерно в 327 млн км от Земли. В общей сложности Tesla преодолела более 4 млрд км. Однако определить, где именно она находится и целая ли до сих пор, крайне сложно. Есть высокая вероятность, что электромобиль поврежден до неузнаваемости солнечной радиацией.

Согласно данным NASA, электрокар совершит два прохода на расстоянии нескольких миллионов километров от Земли в 2047 и 2050 годах. Также существует небольшая вероятность того, что автомобиль может столкнутся с Землей в следующие 15 млн лет — 22%. Также возможно Tesla врежется в Венеру или Солнце — такую вероятность оценивают в 12%. А в 2020 году электрокар впервые приблизился к Марсу на минимальное расстояние — 8 млн км от планеты. Это расстояние в 20 раз больше, чем между Землей и Луной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые нашла планету, похожую на Землю. Новый мир может быть обитаемым и находится всего в 31 световом году от Земли.