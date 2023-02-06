Совсем недалеко: ученые нашли похожую на Землю планету, на которой может быть жизнь - как она выглядит (фото)

У планеты имеется ряд особенностей

Астрономы продолжают упорно искать признаки жизни на других планетах среди бескрайнего космоса. Очередная находка оказалась у нас совсем "под носом" (по космическим меркам). Новый мир находится всего в 31 световом году от Земли и является потенциально обитаемым.

Как пишет издание Space, в новом исследовании группа из 50 астрономов со всего мира подтвердила существование экзопланеты Wolf 1069 b, которая вращается вокруг красного карлика Wolf 1069, всего в 31 световом году от Земли. Что делает это открытие особенно интригующим, так это то, что Wolf 1069 b потенциально является каменистым миром, его масса составляет около 1,26 массы Земли, а размер — 1,08. Кроме того, небесное тело вращается в обитаемой зоне своей звезды, что делает его главным кандидатом на то, чтобы на его поверхности потенциально существовала жидкая вода.

"Когда мы проанализировали данные о звезде Wolf 1069, мы обнаружили четкий низкоамплитудный сигнал того, что кажется планетой с массой примерно земной", — передает издание слова исследователей.

В отличие от Меркурия (который является ближайшей к Солнцу планетой), Wolf 1069 b находится в пределах своей звездной обитаемой зоны, несмотря на гораздо более короткий период обращения — 15,6 дня. Это связано с тем, что его звезда является красным карликом, а это означает, что он намного меньше нашего Солнца, а Wolf 1069 b получает примерно 65% солнечного излучения, которое получает Земля.

Художественное изображение Wolf 1069 b. Фото NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

Отмечается, что это улучшает его перспективы для обитаемости, при относительно желательной температуре поверхности, которая колеблется от минус минус 95,15 градусов до 12,85 градусов по Цельсию, в среднем минус 40,14 градусов.

Одной из уникальных особенностей Wolf 1069 b является то, что он приливно привязан к своей родительской звезде, что означает, что одна сторона всегда находится в дневном свете, а противоположная сторона всегда в темноте. Хотя приливная "блокировка" означает, что на планете нет цикла день/ночь, как на Земле, исследователи надеются, что его дневная сторона все еще может похвастаться обитаемыми условиями.

В материале указывается, что учитывая ее относительно небольшое расстояние от Земли в 31 световой год, Wolf 1069 b теперь является шестой ближайшей экзопланетой обитаемой зоны с массой Земли. По словам исследователей симуляции климата глобальной климатической модели помещают Wolf 1069 b в небольшую группу экзопланет, которые являются потенциальными целями в поисках биосигнатур или химических отпечатков жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Солнце заметили необычный вихрь, который взволновал ученых.

Также мы сообщали о том, что ядро Земли перестало вращаться.