Укр

Ядро Земли перестало вращаться: ученые объяснили, что дальше

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Земля
Земля

Новое исследование проливает свет на необычное поведение ядра Земли

Геофизики из Китая выдвинули новую теорию, которая должна объяснить 70-летние циклы, влияющие на длину дней и магнитное поле нашей планеты.

Как говорится в материале ScienceNews, геофизик Сун Сяодун из Пекинского университета рассказал, что анализ показывал ускорение вращения внешнего ядра нашей планеты, которое тем не менее к 2009 году полностью остановилось.

Теперь же, по его словам, оно постепенно ускоряется однако уже в противоположном направлении.

Как известно под корой нашей планеты находится мантия, которая представляет собой массы расплавленной породы. Под ней находится жидкой внешнее ядро, состоящее из расплавленных металлов, а в самом центре находится полу твердое металлическое ядро размером с Луну.

Ранние исследования говорили, что вращение внутреннего ядра происходит из-за магнитного момента силы через внешнее ядро. В свою очередь мантия может быть для ядра своеобразным тормозом, из-за которого в нем возникают колебания.

Ученые неоднократно исследовали эти колебания, а первые упоминания о них появились еще в 1996 году. Однако разные исследования приводили к разным выводам о том, вращается ли ядро быстрее мантии или медленнее.

Однако новое исследование говорит, что до 2009 года сейсмические волны генерировали последовательности и повторяющиеся землетрясения, которы проходили с разной скоростью через ядро. Это должно было подтвердить, что ядро движется со скоростью отличной от движения мантии, однако после 2009 года они синхронизировались.

Ученые предполагают, что у внутреннего ядра есть своеобразные циклы длительностью в 70 лет, и что примерно каждые 35 лет оно меняет направление своего движения.

Как сообщалось ранее, американская компания SpaceX готовится к первому орбитальному испытанию гигантской ракеты Starship и впервые заполнила её топливом.

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