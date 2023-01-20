Самая яркая комета 2023 года пролетает мимо Земли: где и когда можно увидеть

После прохождения через центр Солнечной системы, комета покинет ее навсегда

Любители космоса с помощью телескопа уже могут наблюдать на звездном небе свечение кометы C/2022 E3 (ZTF), а вскоре ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как говорится в материале Universe Magazine, указанная комета является самой яркой в 2023 году. Отмечается, что на наиболее близкую дистанцию к Солнцу она подошла 12 января, тогда это расстояние составило 106 миллионов километров.

"Наблюдать небесный объект можно в бинокль или телескоп. А до 1 февраля, по прогнозам астрономов, увидеть ZTF можно будет невооруженным глазом", — говорится в сообщении.

Траектория кометы ZTF

Сообщается также, что влияние гравитации больших планет повлияли на траекторию движения этой кометы, превратив ее из очень вытянутого эллипса в незамкнутую гиперболу. Поэтому после нынешнего пролета через центральные части Солнечной системы комета покинет ее навсегда

Как известно, это космическое тело обнаружили астрономы из Паломарской обсерватории в округе Сан-Диего (Калифорния, США) 2 марта 2022 года. Они установили, что в последний раз комета приближалась к Земле около 50 тысяч лет назад.

Стоит отметить, что это не единственное космическое явление, которое можно наблюдать в звездном небе в первый месяц 2023 года. Так ранее сообщалось, что в период с 18 по 25 января можно будет увидеть парад планет.