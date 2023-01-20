Найяскравіша комета 2023 року пролітає повз Землю: де і коли можна побачити

Після проходження через центр Сонячної системи комета залишить її назавжди

Любителі космосу за допомогою телескопа вже можуть спостерігати на зоряному небі світіння комети C/2022 E3 (ZTF), а незабаром її можна буде побачити неозброєним оком.

Як йдеться в матеріалі Universe Magazine, вказана комета є найяскравішою у 2023 році. Зазначається, що на найближчу дистанцію до Сонця вона підійшла 12 січня, тоді ця відстань становила 106 мільйонів кілометрів.

"Спостерігати небесний об’єкт можна в бінокль або телескоп. А до 1 лютого, за прогнозами астрономів, побачити ZTF можна буде неозброєним оком", — йдеться у повідомленні.

Траєкторія комети ZTF

Повідомляється також, що вплив гравітації великих планет вплинули на траєкторію руху цієї комети, перетворивши її з дуже витягнутого еліпса на незамкнену гіперболу. Тому після цього прольоту через центральні частини Сонячної системи комета залишить її назавжди.

Як відомо, це космічне тіло виявили астрономи з Паломарської обсерваторії в окрузі Сан-Дієго (Каліфорнія, США) 2 березня 2022 року. Вони встановили, що востаннє комета наближалася до Землі близько 50 тисяч років тому.

Це не єдине космічне явище, яке можна спостерігати в зоряному небі в перший місяць 2023 року. Раніше повідомлялося, що в період з 18 по 25 січня можна буде побачити парад планет.