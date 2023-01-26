Ядро Землі перестало обертатися: вчені пояснили, що буде далі

Нове дослідження проливає світло на незвичайну поведінку ядра Землі

Геофізики з Китаю висунули нову теорію, яка має пояснити 70-річні цикли, що впливають на довжину днів та магнітне поле нашої планети.

Як йдеться у матеріалі ScienceNews, геофізик Сун Сяодун з Пекінського університету розповів, що аналіз показував прискорення обертання зовнішнього ядра нашої планети, яке до 2009 року повністю зупинилося.

Тепер же, за його словами, воно поступово прискорюється, проте вже в протилежному напрямку.

Як відомо, під корою нашої планети знаходиться мантія, яка є масою розплавленої породи. Під нею знаходиться рідке зовнішнє ядро, що складається з розплавлених металів, а в самому центрі знаходиться напівтверде металеве ядро розміром з Місяць.

Ранні дослідження говорили, що обертання внутрішнього ядра відбувається через магнітний момент сили через зовнішнє ядро. Своєю чергою, мантія може бути для ядра своєрідним гальмом, через яке в ньому виникають коливання.

Вчені неодноразово досліджували ці коливання, а перші згадки про них з’явилися ще 1996 року. Однак різні дослідження приводили до різних висновків про те, чи обертається ядро швидше за мантію чи повільніше.

Проте нове дослідження каже, що до 2009 року сейсмічні хвилі генерували послідовності та землетруси, що повторювалися, які проходили з різною швидкістю через ядро. Це мало підтвердити, що ядро рухається зі швидкістю відмінною від руху мантії, проте після 2009 року вони синхронізувалися.

Вчені припускають, що у внутрішнього ядра є своєрідні цикли тривалістю 70 років, і що кожні 35 років воно змінює напрямок свого руху.

Як повідомлялося раніше, американська компанія SpaceX готується до першого орбітального випробування гігантської ракети Starship та вперше заповнила її паливом.