Зовсім недалеко: вчені знайшли схожу на Землю планету, на якій може бути життя – як вона виглядає (фото)

У планети є низка особливостей

Астрономи продовжують завзято шукати ознаки життя на інших планетах серед безкрайнього космосу. Чергова знахідка виявилася в нас зовсім "під носом" (за космічними мірками). Новий світ знаходиться всього в 31 світловому році від Землі і є потенційно заселеним.

Як пише видання Space, у новому дослідженні група з 50 астрономів з усього світу підтвердила існування екзопланети Wolf 1069 b, яка обертається навколо червоного карлика Wolf 1069, всього за 31 світловий рік від Землі. Що робить це відкриття особливо інтригуючим, так це те, що Wolf 1069 b є потенційно кам’янистим світом, його маса становить близько 1,26 маси Землі, а розмір — 1,08. Крім того, небесне тіло обертається в зоні своєї зірки, що робить його головним кандидатом на те, щоб на його поверхні потенційно існувала рідка вода.

"Коли ми проаналізували дані про зірку Wolf 1069, ми виявили чіткий низькоамплітудний сигнал того, що здається планетою з масою приблизною до земної", — передає видання слова дослідників.

На відміну від Меркурія (який є найближчою до Сонця планетою), Wolf 1069 b знаходиться в межах своєї зоряної зони, незважаючи на набагато більш короткий період обертання — 15,6 дня. Це пов’язано з тим, що його зірка є червоним карликом, а це означає, що він набагато менший за наше Сонце, а Wolf 1069 b отримує приблизно 65% сонячного випромінювання, яке отримує Земля.

Художнє зображення Wolf 1069 b. Фото NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter

Зазначається, що це покращує його перспективи для проживання, при відносно бажаній температурі поверхні, яка коливається від мінус мінус 95,15 до 12,85 градусів за Цельсієм, в середньому мінус 40,14 градусів.

Однією з унікальних особливостей Wolf 1069 є те, що він приливно прив’язаний до своєї батьківської зірки, що означає, що одна сторона завжди знаходиться в денному світлі, а протилежна сторона завжди в темряві. Хоча приливне "блокування" означає, що на планеті немає циклу день/ніч, як на Землі, дослідники сподіваються, що його денна сторона все ще може похвалитися умовами для життя.

У матеріалі вказується, що враховуючи її відносно невелику відстань від Землі в 31 світловий рік, Wolf 1069 b тепер є шостою найближчою екзопланетою зони з масою Землі. За словами дослідників, симуляції клімату глобальної кліматичної моделі поміщають Wolf 1069 b у невелику групу екзопланет, які є потенційними цілями у пошуках біосигнатур або хімічних відбитків життя.

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