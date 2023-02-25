Завершены финальные испытания миссии Euclid: названа дата запуска обсерватории в космос

Миссия рассчитана на работу в течение шести лет

Наряду с загадками существования жизни на Марсе внимание ученых занимают и другие вопросы, связанные с существованием нашей Вселенной. В частности, скорость ее расширения или уменьшения.

Для выяснения подобных вопросов даже создана специальная космическая обсерватория, которая будет в космосе измерять красные смещения галактик, находящихся на разном расстоянии от Земли, и исследовать связь красного смещения и расстояния, пишет ORDO news.

Название проекта — Euclid в честь древнегреческого математика Евклида, он является частью научной программы ЕКА Cosmic Vision.

Euclid – это, прежде всего, мощный телескоп, который будет с орбиты изучать состав и эволюцию тёмной части Вселенной, и таким образом создаст масштабную карту ее структуры.

Телескоп будет находиться на специальном спутнике Земли и, находясь на орбите, охватывать треть всего неба.

Задачами Euclid станут исследование того, как расширялась Вселенная и как формировалась ее структура на протяжении космической истории, а также установление важнейшей информации о роли гравитации и, в частности, о природе темной энергии и темной материи.

Планируемая продолжительность миссии — шесть лет.

Недавно космическая обсерватория Euclid прошла последние испытания в штаб-квартире Thales Alenia Space в Каннах во Франции.

А запуск ее с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 из Флориды намечен на июль.

Напомним, что в январе SpaceX провела генеральную репетицию запуска корабля, который будет покорять Марс.