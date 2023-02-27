Веселый "привет" из космоса: астрономы нашли облако-головастик вблизи центра Млечного Пути

Объект располагается на кеплеровской орбите вокруг невидимого объекта с массой около десяти тысяч масс Солнца

Исследуя тайны космоса, ученые приходят к совершенно неожиданным результатам: так, недавно астрономы отыскали в центральной зоне Млечного Пути необычное газовое облако в форме головастика.

Об этом пишет Live Science со ссылкой на статью в The Astrophysical Journal.

В статье речь идет о том, что группа астрономов во главе с Миюки Канеко (Miyuki Kaneko) из Университета Кэйо сообщила об открытии в центральной молекулярной зоне Млечного Пути изолированного вытянутого облака молекулярного газа, названного "головастиком". Первоначально его увидел инфракрасный телескоп Джеймса Клерка Максвелла, ведя наблюдения в линии излучения угарного газа. Затем за облаком наблюдали радиотелескопы NRO и MeerKAT, а также рентгеновского телескопа "Чандра".

Положение облака-головастика в центре Млечного Пути

Облако находится почти в трех градусах к северо-западу от Стрельца А* (сверхмассивной черной дыры), на расстоянии 1,1 парсека от него. Масса молекулярного газа оценивается в 660 масс Солнца. Его форма изогнутая с выделяющейся "головой", с физическим размером около 2,2 парсека и градиентом скорости разных частей облака.

Ученые пришли к выводу, что облако не находится в гравитационном равновесии и располагается на кеплеровской орбите вокруг невидимого точечного объекта с массой около десяти тысяч масс Солнца. Предполагается, что этот объект является неактивной черной дырой промежуточной массы, которая теперь растягивает облако, попавшее под его гравитационное влияние.

Предполагается, что таким оно стало, когда попало под действие гравитационных сил со стороны неактивной черной дыры промежуточной массы.

Согласно пояснениям ученых, в центрах крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры с массой в миллионы или миллиарды раз больше массы Солнца. Один из возможных механизмов их формирования включает в себя черные дыры промежуточной массы, которые обладают массами от ста до десяти тысяч масс Солнца. Эти объекты представляют собой очень интересные цели для поисков. Кандидаты в них обнаруживались в центрах шаровых скоплений, в ядрах карликовых галактик или как источники ультрамощного рентгеновского излучения в далеких галактиках.

Ранее сообщалось о другой, не менее интересной находке: астрономы нашли в космосе две планеты, которые по своей массе схожи с Землей. Расположены они в "обитаемой зоне" рядом с соседней звездой GJ 1002. Планеты-клоны Земли вращаются вокруг этого красного карлика, который находится менее чем в 16 световых годах от Солнечной системы.