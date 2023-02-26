Не лише Місяць: у Землі знайшли ще один супутник

Є ймовірність, що космічне тіло впаде на землю

У липні минулого року астрономи виявили невелике космічне тіло, яке виявилося захопленим гравітаційним полем Землі та на деякий час стало ще одним супутником нашої планети.

Як йдеться у дослідженні, оприлюдненому в Astronomy and Astrophysics, об’єкт був виявлений астрономами-аматорами з обсерваторії Намібії та отримав назву 2022 NX1.

Ця подія викликала суперечки у науковій спільноті з приводу того, що саме побачили спостерігачі, оскільки існувала ймовірність того, що виявлений об’єкт є шматком космічного сміття.

Втім, нове дослідження підтверджує, що 2022 NX1 все ж таки є астероїдом, який на деякий час був затягнутий земною гравітацією орієнтовно в 1980-81 роках.

У 2022 році він максимально підійшов до Землі на відстань 1,5 мільйона кілометрів. Тепер вчені чекають, що його знову можна буде побачити у 2051, 2075 та 2122 роках. При цьому з кожним новим проходом зростатиме і ймовірність зіткнення із Землею. Втім, навіть 2122 року вона не перевищить 5-10%.

Сам астероїд є тілом, що не перевищує в поперечнику 10 метрів, а тому нічого страшного від падіння вчені не чекають, хоча і припускають, що він може детонувати, як челябінський метеорит.

Таким чином у нашої планети з'явився ще один природний супутник. Нехай і тимчасово.

Як повідомлялося раніше, чудесами точності напередодні зміг похвалитися космічний телескоп "Джеймс Вебб", який випадково зняв крихітний астероїд не більше 200 метрів у діаметрі між Марсом і Юпітером.