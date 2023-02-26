Не только Луна: у Земли нашли еще один спутник

Есть вероятность, что космическое тело упадет на Землю

В июле прошлого года астрономы обнаружили небольшое космическое тело, которое оказалось захваченным гравитационным полем Земли и на некоторое время стало еще одним спутником нашей планеты.

Как говорится в исследовании, обнародованном в Astronomy and Astrophysics, объект был обнаружен астрономами-аматорами из обсерватории Намибии и получил название 2022 NX1.

Это событие вызвало споры в научном сообществе по поводу того, что именно увидели наблюдатели, поскольку существовала вероятность того, что обнаруженный объект представляет собой кусок космического мусора.

Впрочем, новое исследование подтверждает, что 2022 NX1 все же является астероидом, который на некоторое время был затянут земной гравитацией ориентировочно в 1980-81 годах.

В 2022 году он максимально подошел к Земле на расстояние в 1,5 миллиона километров. Теперь ученые ждут, что его вновь можно будет увидеть в 2051, 2075 и 2122 годах. При этом с каждым новым проходом будет расти и вероятность столкновения с Землей. Впрочем, даже в 2122 году она не превысит 5-10%.

Сам астероид представляет собой тело не превышающее в поперечнике 10 метров, а потому ничего страшного от падения ученые не ждут, хотя и допускают, что он может детонировать, как челябинский метеорит.

Таким образом наша планета обзавелась еще одним естественным спутником. Пускай и временно.

Как сообщалось ранее, чудесами точности накануне смог похвастаться космический телескоп "Джеймс Уэбб", который совершенно случайно заснял крошечный астероид не более 200 метров в диаметре между Марсом и Юпитером.