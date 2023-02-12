"Словить" девятую планету: ученые придумали, как найти самый загадочный объект Солнечной системы

Ученые предложили искать не саму планету, а ее спутники

Согласно некоторым гипотезам в нашей Солнечной системе помимо уже известных науке восьми планет может существовать еще один объект, который получил кодовое название "Планета 9". Однако прямых доказательств его существования у ученых нет, поскольку ни один из существующих телескопов не смог уловить его присутствия.

Вместе с тем в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org появилась работа астрофизика из Гонконга Мань Хо Чаня (Man Ho Chan), который предложил перспективный способ найти таинственную планету.

Косвенным свидетельством присутствия некого объекта между внутренним облаком Оорта и поясом Койпера являются некоторые аномалии в движении небольших объектов. Согласно предположениям это может объясняться наличием планеты с сильно вытянутой орбитой и массой от 5 до 10 масс Земли.

То, что планету не удается найти пытались объяснить тем, что у нее темная поверхность, которая не позволяет ей быть обнаруженной с помощью существующих телескопов. Некоторые ученые даже высказывали предположение, что это не планета, а черная дыра радиусом в 4,5 сантиметра, которую затянуло гравитацией Солнца во времена ранней Вселенной.

Как бы там ни было, идея Чаня заключается в том, чтобы обратить внимание не на саму планету, а на другие объекты, которые могут быть захвачены ее гравитацией. Поскольку в поясе Койпера и облаке Оорта огромное количество мелких ледяных и каменных объектов большого размера, то не исключено, что некоторые из них были притянуты к загадочной планете и стали ее спутниками.

При том ученый считает, что космическое тело с такой массой могло захватить около 20 спутников диаметром больше 140 километров.

Он уверен, что именно они непременно выдадут присутствие планеты, поскольку приливные силы способны существенно разогревать эти спутники во время движения в гравитационном поле, делая их заметными для существующих инструментов наблюдения.

Как сообщалось ранее, недавно телескоп Джеймс Уэбб обнаружил крошечный, но очень важный для дальнейшего изучения космоса астероид в главном поясе.