"Спіймати" дев’яту планету: вчені придумали, як знайти найзагадковіший об’єкт Сонячної системи

Вчені запропонували шукати не саму планету, а її супутники

Згідно з деякими гіпотезами в нашій Сонячній системі крім вже відомих науці восьми планет може існувати ще один об’єкт, який отримав кодову назву "Планета 9". Однак прямих доказів його існування у вчених немає, оскільки жоден з існуючих телескопів не зміг вловити його присутності.

Натомість в онлайн-бібліотеці препринтів arXiv.org з’явилася робота астрофізика з Гонконгу Мань Хо Чаня (Man Ho Chan), який запропонував перспективний спосіб знайти таємничу планету.

Непрямим свідченням присутності якогось об’єкта між внутрішньою хмарою Оорта та поясом Койпера є деякі аномалії у русі невеликих об’єктів. Згідно з припущеннями, це може пояснюватися наявністю планети з сильно витягнутою орбітою і масою від 5 до 10 мас Землі.

Те, що планету не вдається знайти, намагалися пояснити тим, що в неї темна поверхня, яка не дозволяє їй бути виявленою за допомогою існуючих телескопів. Деякі вчені навіть висловлювали припущення, що це не планета, а чорна діра радіусом 4,5 сантиметра, яку затягнуло гравітацією Сонця за часів раннього Всесвіту.

Хоч би що там було, ідея Чаня полягає в тому, щоб звернути увагу не на саму планету, а на інші об’єкти, які можуть бути захопленими її гравітацією. Оскільки в поясі Койпера та хмарі Оорта величезна кількість дрібних крижаних та кам’яних об’єктів великого розміру, то не виключено, що деякі з них були притягнуті до загадкової планети та стали її супутниками.

При цьому вчений вважає, що космічне тіло з такою масою могло б захопити близько 20 супутників діаметром понад 140 кілометрів.

Він упевнений, що саме вони неодмінно видадуть присутність планети, оскільки приливні сили здатні суттєво розігрівати ці супутники під час руху у гравітаційному полі, роблячи їх помітними для інструментів спостереження.

Як повідомлялося раніше, нещодавно телескоп Джеймс Вебб виявив крихітний, але дуже важливий для подальшого вивчення космосу астероїд у головному поясі.