Вчені виявили унікальну галактику: у чому її незвичність

Нова галактика на 98% складається із темної матерії

Вчені у космосі виявили карликову галактику, яка їх вразила. З деяких причин вона не випромінює світло у видимому діапазоні, хоча має.

Про це повідомили на порталі Science Alert. Згідно з висновками вчених, ця галактика не може випромінювати в принципі жодного світла.

У центрі кожної галактики є чорна діра, а сама галактика складається з великої кількості газу та зірок. Все це разом тримається за допомогою темної матерії, яка не заважає зіркам та газу видавати яскраве світло.

Однак нова галактика під назвою FAST J0139+4328 не така, через що її віднесли до класу так званих темних галактик. Розташована на відстані 94 мільйонів світлових років від Землі. Виявлена галактика в основному складається з темної матерії, і в ній дуже мало зірок, які могли б випромінювати світло.

"FAST J0139+4328 є ізольованою темною карликовою галактикою. Ізольована темна галактика виявлена у найближчому Всесвіті вперше", — кажуть астрономи з Китайської академії наук у Пекіні.

Галактика була виявлена за допомогою телескопа FAST під час того, як вчені шукали хмари атомарного нейтрального водню в міжгалактичному просторі. І їх пошуки були успішними — радіохвилі, випромінювані хмарою водню на відстані 94 мільйонів світлових років, відповідали дисковій галактиці, що обертається. Але була одна дивина — не було оптичного світла, яке зазвичай випромінює галактика.

За оцінками вчених, маса галактики 690 тисяч сонячних мас у зірках, і приблизно 83 мільйони сонячних мас у молекулярному водні. Загальна баріонна маса галактики становить близько 110 мільйонів мас Сонця. Згідно зі швидкістю обертання FAST J0139+4328 вдалося розрахувати її загальну масу — 5,1 мільярда сонячних мас. Це означає, що галактика приблизно на 98% складається із темної матерії.

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