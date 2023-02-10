Ученые обнаружили уникальную галактику: в чем ее необычность

Новая галактика на 98% состоит из темной материи

Ученые в космосе обнаружили карликовую галактику, которая их поразила. По некоторым причинам она не излучает свет в видимом диапазоне, хотя должна.

Об этом сообщили на портале Science Alert. Согласно выводам ученых, эта галактика не может излучать в принципе никакой свет.

В центре каждой галактики есть черная дыра, а сама галактика состоит из большого количества газа и звезд. Все это вместе держится при помощи темной материи, которая не мешает звездам и газу издавать яркий свет.

Однако новая галактика под названием FAST J0139+4328 не такая, из-за чего ее отнесли к классу так называемых темных галактик. Расположена она на расстоянии 94 миллионов световых лет от Земли. Обнаруженная галактика в основном состоит из темной материи, и в ней крайне мало звезд, которые могли бы излучать свет.

"FAST J0139+4328 является изолированной темной карликовой галактикой. Изолированная темная галактика обнаружена в близлежащей Вселенной впервые", — говорят астрономы из Китайской академии наук в Пекине.

Галактика была обнаружена при помощи телескопа FAST во время того, как ученые искали облака нейтрального атомарного водорода в межгалактическом пространстве. И их поиски были успешны — радиоволны, излучаемые облаком водорода на расстоянии 94 миллионов световых лет, соответствовали вращающейся дисковой галактике. Но была одна странность — не было оптического света, который обычно излучает галактика.

По оценкам ученых, масса галактики 690 тысяч солнечных масс в звездах, и примерно 83 миллиона солнечных масс в молекулярном водороде. Общая барионная масса галактики составляет около 110 миллионов масс Солнца. Согласно скорости вращения FAST J0139+4328 удалось рассчитать ее общую массу — 5,1 миллиарда солнечных масс. Это означает, что галактика примерно на 98% состоит из темной материи.

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