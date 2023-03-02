Під Петербургом вночі помітили чергове "НЛО", пояснення дивує (фото)

Через активність систем моніторингу росіяни навіть оголошували спеціальний сигнал

Жителі рф продовжують панікувати через активність невідомих літальних апаратів в районі Санкт-Перербурга. Після інциденту із закриттям аеропорту "Пулково" 28 лютого неспокійною видался й ніч на 2 березня. Так, у Виборзі Ленінградської області начебто було помічено невпізнаний об'єкт, який міг рухатися у напрямку до Петербурга.

Окремі деталі повідомляє Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела. За непідтвердженими даними, об'єкт міг знаходитися на висоті близько 7 кілометрів і рухатися зі швидкістю 200 км/год.

Через таку незвичну активність росіяни навіть оголошували сигнал "Режим". Він передбачає виставлення вимог щодо припинення "порушення порядку використання повітряного простору російської федерації".

Виборг Ленінградської області на карті

Цікаво, що досить скоро в мережі з'явилася й інформація, що система протиповітряної оборони в Ленінградській області могла зреагувати на своєрідний парад планет — "поцілунок" Венери та Юпітера. Ці два небесні тіла останні кілька ночей дуже яскраво видніються на небосхилі.

Так "поцілунок" Венери і Юпітера було видно у Санкт-Петербурзі

При цьому офіційних даних про появу "НЛО" поблизу Петербурга немає.

Зазначимо, що на таке пояснення досить швидко відреагували більшість росіян. Дехто вважає, що їх обманюють, а хтось — відверто сміється із "можливостей" вітчизняної системи ППО.

Зазначимо, що попередній інцидент із закриттям повітряного простору над Санкт-Петербургом довелося навіть пояснювати представникам російського міноборони.

Також "Телеграф" розповідав, що в останній день лютого на території військового аеродрому в Єйську було чутно вибухи. За попередніми даними, вони могли статися через атаку невпізнаного БПЛА. І хоча офіційно росіяни заперечують удар, в мережі вже з'явилися супутникові знімки, які демонструють протилежне.