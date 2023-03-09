Сепаратисты Приднестровья обвинили Украину в подготовке теракта: что известно (обновлено)

Местные гауляйтеры заявляют, что подозреваемых удалось задержать

В непризнанном Приднестровье (официально часть Молдовы) заявили об успешном предотвращении покушения на убийство "президента республики" Вадима Красносельского. В подготовке предполагаемого теракта, конечно, уже нашли украинский след — обвиняют Службу безопасности Украины. Интересно, что подобные новости появились на фоне объявления военных учений в ПМР.

Об этом сообщает Telegram-канал "Приднестровец". Отмечается, что теракт вроде бы планировался масштабным и включал "ряд должностных лиц "Приднестровской Молдавской республики".

UPD от 12:15. Местные СМИ публикуют видео с подозреваемым в подготовке теракта. Называют даже имя – житель Одессы Вячеслав Кисничан. В "ПМР" утверждают, что в феврале 2022 года мужчина вступил в ряды ТРО, а после был "завербован" СБУ, где научился минированию.

Главной же мишенью называют главу "ПМР" Вадима Красносельского. Кроме президентских обязанностей, он еще и выполняет роль председателя местной "Верховной Рады". Интересно, что за год до избрания на главную должность Красносельский находился в международном розыске — с 2007 по 2015 год. Но позже его удалили из реестра по инициативе Молдовы.

Вадим Красносельский

Приднестровские "прокуроры" уже озвучили свою версию событий. Теракт якобы должен произойти в центре Тирасполя ("столица" Приднестровья). Суть покушения заключалась в закладке взрывчатки в автомобиль Land Rover. Само взрывное устройство содержит 8 кг гексогена, а также гайки, шурупы и прочее железо. Радиус взрыва мог составить сотни метров.

В Приднестровье убеждены, что таким образом организаторы хотели получить большое количество жертв, но главным результатом все равно считалось бы "устранение первых лиц "республики".

Конечно, без Украины не обошлось — сепаратисты утверждают, что покушение планировали представители СБУ. Подозреваемых вроде бы уже задержали, сейчас их допрашивают и они даже дают "свидетельства, где признают вину".

В "МИД" Приднестровья уже заявили, что детали для взрывного устройства якобы были изготовлены в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина не заинтересована в нанесении военных ударов по Приднестровью, хотя и имеет все возможности для этого. Представители ВСУ отмечали, что и без этого направлены, где нужно обеспечить боевую поддержку.

Тем временем из ПМР уже начали бежать военнообязанные мужчины — боятся за свою жизнь и здоровье, если будет объявлена мобилизация.