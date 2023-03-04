Не хотят стать "пушечным мясом": из Приднестровья бегут потенциальные мобилизованные

Оккупанты могут использовать Приднестровье как плацдарм для провокаций

Ситуация вокруг Приднестровского региона в Молдове продолжает оставаться напряженной. В отношении украинских военных применялись провокации — российские оккупанты на территории региона пытались раскачать ситуацию.

При этом потенциальные "жертвы" мобилизации в этой зоне российского влияние не хотят отправляться воевать за имперские интересы россии. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал, что с территории этого оккупированного молдовского региона выезжают те, кто может подлежать мобилизации. Также он отметил, что имеющегося российского контингента в Приднестровском регионе Молдовы достаточно только для провокаций, а не для наступательных действий. Власти Молдовы уведомили как население региона, так и военных с российскими паспортами о последствиях нарушения законов.

Добавим, что в молдовском правительстве также отрицают абсурдные слухи о совместной военной операции Киева и Кишинева. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян отметил, что размещение украинских войск на своей территории, где это нужно при опасениях из-за угрозы — суверенное право и не означает подготовку военных действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что южные границы Украины укреплены, а ситуацию вокруг Приднестровья пытается раздуть россия. Ей это выгодно в отличие от пророссийских элит региона.