Не хочуть стати "гарматним м’ясом": із Придністров’я біжать потенційні мобілізовані

Окупанти можуть використовувати Придністров’я як плацдарм для провокацій

Ситуація навколо Придністровського регіону у Молдові продовжує залишатися напруженою. Щодо українських військових застосовувалися провокації — російські окупанти на території регіону намагалися розгойдати ситуацію.

При цьому потенційні "жертви" мобілізації в цій зоні російського впливу не хочуть вирушати воювати за імперські інтереси Росії. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів, що з території цього окупованого молдовського регіону виїжджають ті, хто може підлягати мобілізації. Також він зазначив, що наявного російського контингенту у Придністровському регіоні Молдови достатньо лише для провокацій, а не для наступальних дій. Влада Молдови повідомила як населення регіону, так і військових з російськими паспортами про наслідки порушення законів.

Додамо, що у молдовському уряді також заперечують абсурдні чутки про спільну військову операцію Києва та Кишинева. Віцепрем'єр із реінтеграції Олег Серебрян зазначив, що розміщення українських військ на своїй території, де це потрібно при побоюваннях через загрозу, — суверенне право і не означає підготовки військових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що південні кордони України зміцнені, а ситуацію навколо Придністров’я намагається роздмухати росія. Їй це вигідно, на відміну від проросійських еліт регіону.