Були постріли: Зеленський зробив гучну заяву щодо Придністров’я

Провокації від окупантів у Придністров’ї спостерігаються від початку війни

Російському диктатору володимиру путіну необхідно показати якийсь успіх, а тому очевидно, що в Україні він не зупиниться.

Як розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, наступним кандидатом на вторгнення є Молдова, адже росія може використовувати Придністров’я для ескалації.

За словами глави держави, путін не зможе досягти успіху в Україні, а тому він спробує його досягти там, де є "слабке місце". Тобто в країні, де вже є конфлікти і ще з радянських часів мають російський вплив.

Він нагадав, що українська розвідка вже перехопила документ про спробу влаштувати у Молдові державний переворот і зміст цього документа було передано керівництву країни.

Зеленський також нагадав, що росіяни останніми тижнями почали вкидати інформацію про погіршення ситуації на контактній лінії між Україною та Придністров’ям.

"Вони провокують постійно. Із самого початку війни з території Придністров’я були постріли в наш бік. Вони хотіли, щоб ми зайшли... І я казав, щоб Молдова думала про це і думала, як розв'язати це питання", — сказав Зеленський.

За його словами, росія неодмінно намагатиметься досягти якогось успіху, і це треба припиняти постачанням зброї, посиленням санкцій та іншими кроками.

Як повідомлялося раніше, президент Молдови Майя Санду заявила, що інформацію про спроби росіян дестабілізувати ситуацію в її країні офіційно підтвердили представники молдавських спецслужб.