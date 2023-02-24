Были выстрелы: Зеленский сделал громкое заявление по Приднестровью

Провокации от оккупантов в Приднестровье наблюдаются с самого начала войны

Российскому диктатору владимиру путину необходимо показать какой-либо успех, а потому очевидно, что на Украине он не остановится.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, следующим кандидатом на вторжение является Молдова, ведь россия может использовать Приднестровье для эскалации, а выстрелы оттуда уже были.

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