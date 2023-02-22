Молдова рвет отношения с СНГ и хочет выйти из "десятков" соглашений

Страна намерена вступить в ЕС, а потому выход из СНГ будет неизбежным

На фоне скандала вокруг попыток россии устроить захват Молдовы, в стране сообщили о намерении денонсировать ряд соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Newsmaker, об этом рассказал глава МИД Молдовы Нику Попеску выступая на местном телевидении. По его словам, был проведен анализ соглашений, подписанных в рамках СНГ, и вскоре Кишинев начнет денонсацию "нескольких десятков" из них.

"Мы дополняем этот список и опубликуем его. Только по линии МВД денонсируем около 20 соглашений", — сказал Попеску.

Выход из этих соглашений, говорит он, объясняется тем, что они либо не исполняются, либо перестали быть актуальными, либо и вовсе противоречат интересам Молдовы.

Глава МИД страны подчеркнул, что политика государства направлена на интеграцию в Европейский союз, поэтому расторжение договоров с СНГ и выход из организации будет продолжаться, как "несовместимых со взятыми обязательствами".

Молдова в настоящее время является членом СНГ и участником примерно 330 соглашений.

Как сообщалось ранее, новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и изгнать оттуда российский оккупационный контингент.