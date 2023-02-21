Должен ли Киев помочь Молдове вернуть Приднестровье военным путем: как изменились настроения украинцев
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Почти 70 процентов украинцев считают, что попытка государственного переворота в Молдове может нести нам угрозу
В феврале 2023 более половины украинцев считают, что Киев должен помочь Кишиневу демилитаризовать и вернуть Приднестровье в состав Молдовы военным путем в случае официального запроса молдавских властей.
Именно такие результаты показал социологический опрос, проведенный компанией Active Group.
О попытке государственного переворота в Молдове слышали 47,3 процента респондентов; что-то слышали, но не уверены — 25,3%; вообще ничего не слышали – 27,4% опрошенных.
При этом украинцы считают, что попытка государственного переворота в Молдове:
- несет угрозу для Украины — 45,1% респондентов;
- несет, но незначительную — 24,6%;
- не несет никакой угрозы – 11,9%;
- затруднились ответить — 18,4% опрошенных.
На вопрос анкеты "Нужно ли Украине помочь Молдове с возвращением Приднестровья военным путем в случае обращения молдавских властей?" в феврале 2023-го "однозначно да" выразились 22,5% опрошенных (хотя в ноябре 2022 года эта цифра составляла всего 15,8). Следующие ответы разделились таким образом:
- скорее да — 31,1% (28,2);
- скорее нет – 16,8% (16,2);
- однозначно нет – 6,6% (11,5);
- затруднились с ответом 23% (28,2).
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией посредством онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных — 18 февраля 2023 года.
Напомним, из-за попытки России расшатать ситуацию в Молдове премьер Наталья Гаврилица ушла в отставку после полутора лет пребывания во главе правительства. Президент Майя Санду выдвинула своего советника по обороне, проевропейского политика Дорина Речана новым премьер-министром, который уже заявил, что намерен удержать Молдову на пути в ЕС.