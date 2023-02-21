Должен ли Киев помочь Молдове вернуть Приднестровье военным путем: как изменились настроения украинцев

Почти 70 процентов украинцев считают, что попытка государственного переворота в Молдове может нести нам угрозу

В феврале 2023 более половины украинцев считают, что Киев должен помочь Кишиневу демилитаризовать и вернуть Приднестровье в состав Молдовы военным путем в случае официального запроса молдавских властей.

Именно такие результаты показал социологический опрос, проведенный компанией Active Group.

О попытке государственного переворота в Молдове слышали 47,3 процента респондентов; что-то слышали, но не уверены — 25,3%; вообще ничего не слышали – 27,4% опрошенных.

При этом украинцы считают, что попытка государственного переворота в Молдове:

несет угрозу для Украины — 45,1% респондентов;

несет, но незначительную — 24,6%;

не несет никакой угрозы – 11,9%;

затруднились ответить — 18,4% опрошенных.

На вопрос анкеты "Нужно ли Украине помочь Молдове с возвращением Приднестровья военным путем в случае обращения молдавских властей?" в феврале 2023-го "однозначно да" выразились 22,5% опрошенных (хотя в ноябре 2022 года эта цифра составляла всего 15,8). Следующие ответы разделились таким образом:

скорее да — 31,1% (28,2);

скорее нет – 16,8% (16,2);

однозначно нет – 6,6% (11,5);

затруднились с ответом 23% (28,2).

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией посредством онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных — 18 февраля 2023 года.

Напомним, из-за попытки России расшатать ситуацию в Молдове премьер Наталья Гаврилица ушла в отставку после полутора лет пребывания во главе правительства. Президент Майя Санду выдвинула своего советника по обороне, проевропейского политика Дорина Речана новым премьер-министром, который уже заявил, что намерен удержать Молдову на пути в ЕС.