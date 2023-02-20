Бывший заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, нардеп V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" рассказал, как следует действовать Кишиневу

Дорин Речан, новый премьер-министр Молдовы, которую в феврале собирались "раскачать" агенты кремля, заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать и изгнать оттуда российский оккупационный контингент.

Радует, что со стороны руководства Молдовы произошла достаточно серьезная эволюция в понимании ситуации. Да, всё это сопровождалось в том числе изменениями в правительстве. И думаю, еще не все там дозрели до такого понимания. Но в целом как вектор это правильно.

Еще десять месяцев назад в Молдове говорили, что никакой угрозы со стороны рф нет, что нейтралитет, прописанный в Конституции, – лучшая защита. При этом продолжали то, что происходило все 30 лет насильственного разделения республики. А именно – торговлю с Приднестровьем. Как в свое время в Украине пытались реализовать Порошенко и Ко – торговлю с Крымом, с оккупированной частью Донбасса и так далее. Типа взаимовыгодное для определенных персонажей экономическое сотрудничество через админграницу, линию соприкосновения и так далее. У нас это удалось пресечь. В Молдове, к сожалению, нет. И в симбиозе с приднестровской раковой опухолью Кишинев прожил, считайте, три десятилетия. И то, что сейчас на официальном уровне говорится, что подобное следует прекращать – это хорошо. Как и то, что в Молдове произошло осознание – гарантом независимости и территориальной целостности этой республики сейчас является только Украина и наша армия, защищающая в том числе Молдову. И никто другой.

Сейчас важно от слов переходить к делу. Конвертация понимания – в действия. Напомню, что сейчас украинское руководство интенсивными усилиями пытается создать авиационную коалицию. То есть консолидировать ресурсы тех стран, которые готовы передавать нам боевые самолеты.

И Молдова может стать участником такой коалиции. У нее есть парк, пусть и небольшой, советских боевых самолетов. Он не эффективен с точки зрения защиты данной страны. Не поможет, если рф решится напасть. А вот с точки зрения защиты Украины и Молдовы – он может быть эффективен. И официальному Кишиневу есть смысл задуматься – и проявить инициативу в данном направлении. А не просто на словах высказывать понимание, что Украина проливает кровь в том числе за Молдову.

Что касается Приднестровья. Понятно, что сейчас ни украинские, ни молдавские власти не собираются отдавать приказ о наступлении на это квазиобразование. Но нет сомнений, что с проигрышем рф в этой войне произойдет исход из Приднестровья всех пророссийских коллаборантов, которые изображают из себя власть непризнанной ПРМ (на самом деле являются просто марионетками кремля). После чего неминуемой станет интеграция Приднестровья в тело Молдовы.

Но, акцентирую, очень важно, чтобы уже сегодня Кишинев не на словах, а практически прекратил всякого рода теневые сделки с Приднестровьем. Осуществляемые сейчас не на уровне правительства, а на уровне крупного бизнеса, иногда и отдельных политиков. Это – подрывная для Молдовы деятельность. На ней следует поставить крест. Москва сегодня не в состоянии так масштабно, как ранее, финансировать Приднестровье. И если Кишинев перестанет торговлей через админграницу поддерживать российскую марионеточную власть, интеграция станет намного ближе.