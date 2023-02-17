Битва за небо: генерал рассказал, что делают Украина, Запад и россия

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко специально для "Телеграфа" — о необходимом вооружении и психологическом факторе

Россияне продолжают ракетный террор Украины и явно готовят апогей к годовщине вторжения. Тревожат и слухи о том, что страна-агрессор стянула авиацию к границам, и отсутствие подвижек со стороны зарубежных партнеров Украины касательно поставок нам авиации. Были надежды на девятую встречу в формате "Рамштайн", которая состоялась 14 февраля, однако решения по самолетам там так и не приняли.

О том, что происходит в битве за украинское небо и чего ожидать в обозримом будущем, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

По словам генерала, есть существенные подвижки в более качественном закрытии украинского неба. Британцы, напоминает он, обещают Storm Shadow (англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования).

Американцы пока не говорят про ATACMS (MGM-140 ATACMS – оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности), но готовы предоставить дальнобойные ракеты GLSDB дальностью до 150 км.

Вопрос – когда именно пойдут такие поставки.

"Пока, увы, не прошло политическое решение по поводу самолетов. Посмотрим, как отреагирует стартующая 17 февраля Мюнхенская конференция по безопасности. И, конечно, к чему приведет визит президента США Джо Байдена в Польшу в начале двадцатых чисел. Возможно, там будут некие заявления не просто в ракурсе годовщины российского вторжения, но и – о предоставлении Украине авиации", – отмечает Игорь Романенко.

По его словам, на данный момент известно, что согласованы поставки нам по частям советских летательных аппаратов всех четырех имеющихся типов: МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27. Даже если Запад поставит нам эти самолеты, это будут усовершенствованные машины, способные применять натовское вооружение, что давало бы нам новые возможности, поясняет эксперт.

"Затем, вероятно, что-то решится с американскими истребителями F-16, которые нам готовы предоставить некоторые европейские страны, ждут лишь соответствующего политического решения США. Ну а третьим этапом могут стать шведские Saab JAS 39 Gripen, французские Dassault Rafale (Шквал). Британцы вряд ли отдадут свои Eurofighter Typhoon ("Тайфун"). Также важно понимать, что в тех же Gripen до 30% запчастей – британские. И тут тоже необходимо политическое решение – на этот раз Британии и Швеции. Но всё это – многоэтапно и по времени долго, а у нас времени фактически нет", – акцентирует генерал.

Поэтому, продолжает Игорь Романенко, ставка сейчас сделана на ракеты. К примеру, крылатые.

"Нам важно начать бить по дальности за 100 км, – уверяет генерал. – Потому что россияне уже приспособились к тому, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS добивают до 82 км. Противник переместил все пункты управления, узлы связи, склады, логистические пути за 100 и более км. Соответственно, нам нужны более дальнобойные средства".

Что касается российской ракетной тактики, то она, по словам эксперта, в последние полтора месяца, после назначения в январе руководить оккупационной армией Герасимова вместо Суровикина, варьируется. Агрессор ищет разные пути нанесения ударов. Комбинирует. То пускает в ход иранские усовершенствованные дроны "Шахеды" отдельно, то совместно с теми или иными ракетами. То просто атакует ракетами сухопутного, морского базирования, запускает их с помощью стратегической авиации.

"В ход идут стратегических бомбардировщики Ту-95МС (крылатые ракеты Х-101/Х-555), дальние бомбардировщики Ту-22 (крылатые ракет Х-22), крылатые ракеты "Калибр" с фрегатов, управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации Су-35 и так далее. Нашим средствам ПВО сложно отражать подобное разнообразие. Потому что-то периодически, к сожалению, долетает, – поясняет генерал. – Безусловно, нам нужны новые комплексы противовоздушной и противоракетной обороны. Украине пообещали две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа Patriot модернизации PAC-3 (противоракетные), немцы дают IRIS-Т, французы и итальянцы предоставят SAMP/T Mamba. Важно всё это осваивать как можно скорее.

Речь не просто о формировании противоракетной обороны за счет перечисленных комплексов, но и то, что тот же Patriot PAC-3 имеет дальность до 160 км. То есть мы сможем именно на таком расстоянии поражать аэродинамические цели. Начнет работать психологический фактор: российские летчики будут понимать, что становятся еще более легкой мишенью для нас. И если Украина даже с нынешними возможностями сбивает самолеты и вертолеты рф чуть ли не каждый день в районе линии соприкосновения, то, получив новые возможности, поражать воздушные цели мы станем еще эффективнее".