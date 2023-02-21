Чи повинен Київ допомогти Молдові повернути Придністров'я військовим шляхом: як змінилися настрої українців

Майже 70 відсотків українців вважають, що спроба державного перевороту в Молдові може нести нам загрозу

У лютому 2023-го більш як половина українців вважають, що Київ має допомогти Кишиневу демілітаризувати і повернути Придністров'я до складу Молдови військовим шляхом у разі офіціного запиту молдовської влади.

Саме такі результати показало соціологічне опитування, проведене компанією Active Group.

Про спробу державного перевороту в Молдові чули 47,3 відсотка респондентів; щось чули, але не впевнені — 25,3%; взагалі нічого не чули — 27,4% опитаних.

При цьому українці вважають, що спроба державного перевороту в Молдові:

несе загрозу для України — 45,1% респондентів;

несе, але незначну — 24,6%;

не несе жодної загрози — 11,9%;

не змогли відповісти — 18,4% опитаних.

На запитання анкети "Чи потрібно Україні допомогти Молдові з поверненням Придністров'я військовим шляхом у разі звернення молдавської влади?" у лютому 2023-го однозначно так висловилися 22,5% опитаних (хоча у листопаді 2022 ця цифра становила лише 15,8). Наступні відповіді розділилися таким чином:

швидше так — 31,1% (28,2);

швидше ні — 16,8% (16,2);

однозначно ні — 6,6% (11,5);

вагалися з відповіддю 23% (28,2).

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних — 18 лютого 2023.

Нагадаємо, через спробу росії розхитати ситуацію в Молдові прем'єр Наталія Гавриліца пішла у відставку після півтора року перебування на чолі уряду. Президент Майя Санду висунула свого радника з питань оборони, проєвропейського політика Доріна Речана новим прем'єр-міністром, який уже заявив, що має намір утримати Молдову на шляху до ЄС.