Молдова рве відносини із СНД і хоче вийти з "десятків" угод

Країна має намір вступити до ЄС, а тому вихід із СНД буде неминучим.

На тлі скандалу навколо спроб росії влаштувати захоплення Молдови, в країні повідомили про намір денонсувати низку угод у рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Як повідомляє Newsmaker, про це розповів глава МЗС Молдови Ніку Попеску, виступаючи на місцевому телебаченні. За його словами, було проведено аналіз угод, підписаних у рамках СНД, і незабаром Кишинів розпочне денонсацію "декілька десятків" із них.

"Ми доповнюємо цей список і опублікуємо його. Тільки лінією МВС денонсуємо близько 20 угод", — сказав Попеску.

Вихід із цих угод, каже він, пояснюється тим, що вони або не виконуються, або перестали бути актуальними, або взагалі суперечать інтересам Молдови.

Глава МЗС країни підкреслив, що політика держави спрямована на інтеграцію до Європейського союзу, тому розірвання договорів із СНД і вихід з організації продовжуватиметься як "несумісних із взятими зобов’язаннями".

Молдова нині є членом СНД та учасником приблизно 330 угод.

Як повідомлялося раніше, новий прем’єр Молдови Дорін Речан заявив, що Придністров’я необхідно демілітаризувати та вигнати звідти російський окупаційний контингент.